Артем Грицаенко: «Косторная и Куница хорошо смотрятся. Думаю, через год будут достойной конкурентоспособной парой»

Елизавета Осокина заявила, что для нее парное катание интереснее одиночного.

Также Осокина и ее партнер Артем Грицаенко оценили дебют пары Косторная – Куница на соревнованиях.

– , вы долгое время занимались у Елены Буяновой, с ней выиграли первенство России. Почему решили перейти в парное?



Осокина: Надо было прыгать ультра-си, пыталась их тренировать в начале сезона, но шло не очень хорошо. Пробовала тройной аксель, четверной тулуп, на удочке лутц.

Но как раз после первенства поняла, что больше не вижу себя в одиночном. Просто перестала видеть мотивацию и решила попробовать в парах.

Елена Германовна с кем-то созвонилась, и мне родители передали, что появилась такая возможность. Углубленно я не знаю, как все было. Но в тот момент меня это даже обрадовало, было интересно.

Грицаенко: Все одиночники перед тем, как прийти в пары, сначала думают, будто это своеобразное понижение. Но затем понимают, что это тоже очень сложно.



– Не жалко ли, когда такие талантливые фигуристы, как вы, как , уходят из одиночного?

Осокина: Да нет, почему? Ты катаешься с партнером, вы дополняете друг друга. На мой взгляд, это даже интереснее.

– Кстати, как оцените дебют Алены в парах?

Грицаенко: Мы с Гошей Куницей катались в одной группе у Тамары Николаевны Москвиной, сейчас дружим. После их дебюта созванивались, спрашивал, как вообще дела, как настроение у Алены.

Он говорит: «Забудем это все, успокоилась, все хорошо». Гоша рассказывал, что Алена в принципе эмоциональная девушка. Алена и Гоша хорошо смотрятся. Думаю, через годик будут достойной конкурентоспособной парой.

В оценках Косторной и Куницы много странного. Но это не заговор, а системная проблема в судействе