Артем Грицаенко: «Косторная и Куница хорошо смотрятся. Думаю, через год будут достойной конкурентоспособной парой»
Елизавета Осокина заявила, что для нее парное катание интереснее одиночного.
Также Осокина и ее партнер Артем Грицаенко оценили дебют пары Косторная – Куница на соревнованиях.
– Лиза, вы долгое время занимались у Елены Буяновой, с ней выиграли первенство России. Почему решили перейти в парное?
Осокина: Надо было прыгать ультра-си, пыталась их тренировать в начале сезона, но шло не очень хорошо. Пробовала тройной аксель, четверной тулуп, на удочке лутц.
Но как раз после первенства поняла, что больше не вижу себя в одиночном. Просто перестала видеть мотивацию и решила попробовать в парах.
Елена Германовна с кем-то созвонилась, и мне родители передали, что появилась такая возможность. Углубленно я не знаю, как все было. Но в тот момент меня это даже обрадовало, было интересно.
Грицаенко: Все одиночники перед тем, как прийти в пары, сначала думают, будто это своеобразное понижение. Но затем понимают, что это тоже очень сложно.
– Не жалко ли, когда такие талантливые фигуристы, как вы, как Алена Косторная, уходят из одиночного?
Осокина: Да нет, почему? Ты катаешься с партнером, вы дополняете друг друга. На мой взгляд, это даже интереснее.
– Кстати, как оцените дебют Алены в парах?
Грицаенко: Мы с Гошей Куницей катались в одной группе у Тамары Николаевны Москвиной, сейчас дружим. После их дебюта созванивались, спрашивал, как вообще дела, как настроение у Алены.
Он говорит: «Забудем это все, успокоилась, все хорошо». Гоша рассказывал, что Алена в принципе эмоциональная девушка. Алена и Гоша хорошо смотрятся. Думаю, через годик будут достойной конкурентоспособной парой.
В оценках Косторной и Куницы много странного. Но это не заговор, а системная проблема в судействе
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