Артем Грицаенко: «Косторная и Куница хорошо смотрятся. Думаю, через год будут достойной конкурентоспособной парой»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Елизавета Осокина Артем Грицаенко Фигурное катание

Елизавета Осокина заявила, что для нее парное катание интереснее одиночного.

Также Осокина и ее партнер Артем Грицаенко оценили дебют пары Косторная – Куница на соревнованиях.

Лиза, вы долгое время занимались у Елены Буяновой, с ней выиграли первенство России. Почему решили перейти в парное?

Осокина: Надо было прыгать ультра-си, пыталась их тренировать в начале сезона, но шло не очень хорошо. Пробовала тройной аксель, четверной тулуп, на удочке лутц.

Но как раз после первенства поняла, что больше не вижу себя в одиночном. Просто перестала видеть мотивацию и решила попробовать в парах.

Елена Германовна с кем-то созвонилась, и мне родители передали, что появилась такая возможность. Углубленно я не знаю, как все было. Но в тот момент меня это даже обрадовало, было интересно.

Грицаенко: Все одиночники перед тем, как прийти в пары, сначала думают, будто это своеобразное понижение. Но затем понимают, что это тоже очень сложно.
 
– Не жалко ли, когда такие талантливые фигуристы, как вы, как Алена Косторная, уходят из одиночного?

Осокина: Да нет, почему? Ты катаешься с партнером, вы дополняете друг друга. На мой взгляд, это даже интереснее.

– Кстати, как оцените дебют Алены в парах?

Грицаенко: Мы с Гошей Куницей катались в одной группе у Тамары Николаевны Москвиной, сейчас дружим. После их дебюта созванивались, спрашивал, как вообще дела, как настроение у Алены.

Он говорит: «Забудем это все, успокоилась, все хорошо». Гоша рассказывал, что Алена в принципе эмоциональная девушка. Алена и Гоша хорошо смотрятся. Думаю, через годик будут достойной конкурентоспособной парой.

В оценках Косторной и Куницы много странного. Но это не заговор, а системная проблема в судействе

1 комментарий

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Kareglazaya
Мне сначала казалось, что Осокина поспешила с уходом из одиночного, т.к. она не выглядела неперспективной. А сейчас понятно, что всё было не зря. Из неё получилась отличная парница.
+5
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+5
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