Илья Авербух: «Классно, что Косторная вышла на такой хороший уровень. Но я не согласен с ее высказываниями»

Теги Илья Авербух сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Илья Авербух оценил выступление Алены Косторной в паре с Георгием Куницей.

«Классно, что Алена вышла на такой хороший уровень. Единственное, конечно, я не согласен с ее высказываниями. Думаю, что журналисты, возможно, передернули какую-то фразу, которую она сказала на эмоциях. Потому что, объективно, пока есть много ошибок.

Надо понимать, что времени прошло очень мало, и если эта пара будет продолжать в том же духе, если будет усложнять и насыщать программу соединительными связками, если появятся перестроения, важные для парного катания, то дуэт может получиться очень сильный и интересный. У них есть хороший набор тройных прыжков, и его надо усилить хорошим исполнением парных элементов», – рассказал Авербух.

«Наш труд спущен в унитаз». Осторожно, Косторная в ярости

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий