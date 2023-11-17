Илья Авербух: «Классно, что Косторная вышла на такой хороший уровень. Но я не согласен с ее высказываниями»

Илья Авербух оценил выступление Алены Косторной в паре с Георгием Куницей.

«Классно, что вышла на такой хороший уровень. Единственное, конечно, я не согласен с ее высказываниями. Думаю, что журналисты, возможно, передернули какую-то фразу, которую она сказала на эмоциях. Потому что, объективно, пока есть много ошибок.

Надо понимать, что времени прошло очень мало, и если эта пара будет продолжать в том же духе, если будет усложнять и насыщать программу соединительными связками, если появятся перестроения, важные для парного катания, то дуэт может получиться очень сильный и интересный. У них есть хороший набор тройных прыжков, и его надо усилить хорошим исполнением парных элементов», – рассказал .

«Наш труд спущен в унитаз». Осторожно, Косторная в ярости