Грицаенко о столкновении с Мухортовой: «Не увидели друг друга, ехали спиной. На льду успели переговориться, все в порядке»

Артем Грицаенко заявил, что они с Елизаветой Осокиной будут улучшать программу.

На этапе Гран-при России в Казани Грицаенко и заняли третье место в парах.

«Таких результатов, как сейчас, для тройки мало. Будем улучшать программу, менять не будем.

Страдает вторая оценка, вытягиваем за счет техники, но этого мало. Если бы прокат был чистый, могли стать вторыми.

Разберемся попозже. Для нашей подготовки в приоритете чистый прокат, потому что планы строим на весь сезон», – сказал Грицаенко.

Также фигурист рассказал о столкновении с Анастасией Мухортовой во время разминки.

«Не увидели друг друга, ехали спиной. На льду успели переговориться, все в порядке. Было некритично, дальше поехали, не стали разбираться».

Ох, Грицаенко и Мухортова столкнулись – они не заметили друг друга