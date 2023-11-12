Грицаенко о столкновении с Мухортовой: «Не увидели друг друга, ехали спиной. На льду успели переговориться, все в порядке»

Теги сборная России пары Елизавета Осокина Анастасия Мухортова Артем Грицаенко Серия Гран-при России Фигурное катание

Артем Грицаенко заявил, что они с Елизаветой Осокиной будут улучшать программу.

На этапе Гран-при России в Казани Грицаенко и Осокина заняли третье место в парах. 

«Таких результатов, как сейчас, для тройки мало. Будем улучшать программу, менять не будем.

Страдает вторая оценка, вытягиваем за счет техники, но этого мало. Если бы прокат был чистый, могли стать вторыми.

Разберемся попозже. Для нашей подготовки в приоритете чистый прокат, потому что планы строим на весь сезон», – сказал Грицаенко.

Также фигурист рассказал о столкновении с Анастасией Мухортовой во время разминки.

«Не увидели друг друга, ехали спиной. На льду успели переговориться, все в порядке. Было некритично, дальше поехали, не стали разбираться». 

Ох, Грицаенко и Мухортова столкнулись – они не заметили друг друга

 

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11 комментариев

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Поговорим
Ответ Dimashmelev
Испугался, рванул к девушке, она "отбой" дала.
Причём рванул не раздумывая, сразу, и это нормально, по-человечески.
+25
-2
+23
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Dimashmelev
Испугался, рванул к девушке, она "отбой" дала.
+11
0
+11
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MariNika
Ответ MARG-la
Безусловно. Но только для дочи Морозова устроили разборки на всю вселенную, из Аннабель сделали практически героиню , а Лизу просто к позорному столбу пригвоздили. Двойные стандарты - они такие... любопытные.
Не ёрничайте. Вы Обратили внимание, что фигурист сразу подъехал к Мухортовой, чтобы уточнить, все ли в порядке и узнать, как она. А Дрозды даже не подумали подъехать. Никаких стандартов. Элементарно, Ватсон) Остаётся только посочувствовать вашей Лизе. На льду и не на льду бывает всякое. Важно оставаться людьми, как бы это не было сложно.
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Orange carrot
Ну теперь из каждого столкновения событие делать?
Всегда такие случаи бывали, это считай что фигурнокатательная бытовуха🤷‍♀️
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tvo
Ответ Orange carrot
Ну теперь из каждого столкновения событие делать? Всегда такие случаи бывали, это считай что фигурнокатательная бытовуха🤷‍♀️
Вот такой бытовухи хотелось бы избежать. Ханью после такой бытовухи сотрясение лечил. Человека что-ли с флажком поставить, который бы музыку включал если есть опасность столкнуться. Музыка вырубилась значит тормози и смотрим по сторонам.
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PolinaIvi
Ответ MARG-la
Безусловно. Но только для дочи Морозова устроили разборки на всю вселенную, из Аннабель сделали практически героиню , а Лизу просто к позорному столбу пригвоздили. Двойные стандарты - они такие... любопытные.
Исходя из того, как бросился сегодня партнер к девочке, с которой столкнулся, еще раз отмечаем, что Лиза в своем столкновении с Аннабель повела себя крайне некрасиво. И нечего её защищать, нет тут никаких двойных стандартов. Спортсмены повели себя абсолютно по-разному на льду. И это про характер, черты которого проявляются в критические моменты. В эту секунду человек и проявляет свои качества. Лиза же и в интервью с Энбертом сидела с лицом «а че такова».
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PolinaIvi
Ответ Orange carrot
Ну теперь из каждого столкновения событие делать? Всегда такие случаи бывали, это считай что фигурнокатательная бытовуха🤷‍♀️
Люди отметили, кто как себя ведет в подобной ситуации, сделали свои выводы. А так да, бытовуха.
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Девушка Безимени
переговориться?
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Док Аксель
Хорошо, что при столкновении обошлось избежать травмы и обе пары смогли выступить в ПП. К сожалению, травмы на разминке случаются и тому не мало примеров.
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Shveddka
Хорошо, что обошлось🙏
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