Глеб Лутфуллин: «Когда Туктамышева и Коляда с нами тренировались, было очень интересно за ними наблюдать. Смотрели на них как на икон фигурного катания»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Михаил Коляда Евгений Семененко Матвей Ветлугин Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Глеб Лутфуллин высказался о приостановке карьеры Туктамышевой и Коляды.

– У вас в группе очень сильная конкуренция: Евгений Семененко и Матвей Ветлугин в этом году выиграли по этапу, у тебя медаль. Как-то подстегиваете друг друга на тренировках?

– Сейчас уже нет: мы выросли из этого. Приходим, делаем свою работу и уходим. Нет такого, что мы разговариваем обо всем этом. Когда выходим на лед, есть только спортсмен и тренер, больше никого. Проводим каждый свою работу.

Даем ли друг другу советы? Нет, мы же все одного возраста. Если только кто-то маленький подойдет, спросит «Как ты делаешь этот сальхов?», тогда подсказываем.

Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда пока приостановили карьеру. Стало ли больше тренерского внимания?

– Когда Лиза и Миша с нами тренировались, было очень интересно за ними наблюдать. Если подумать, то мы с ними были не соперниками на льду, а смотрели на них как на икон фигурного катания.

Наблюдали за их стилем. Это было очень здорово. Сейчас, конечно же, нам уделяется больше времени, у нас троих – у меня, Жени и Матвея – поровну времени, – сказал фигурист.

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1 комментарий

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Machine Head
Туктамышева огненная красавица! За ней даже просто наблюдать интересно. А на льду - это фантастика!
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