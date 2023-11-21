Глеб Лутфуллин: «Когда Туктамышева и Коляда с нами тренировались, было очень интересно за ними наблюдать. Смотрели на них как на икон фигурного катания»

Глеб Лутфуллин высказался о приостановке карьеры Туктамышевой и Коляды.

– У вас в группе очень сильная конкуренция: и в этом году выиграли по этапу, у тебя медаль. Как-то подстегиваете друг друга на тренировках?

– Сейчас уже нет: мы выросли из этого. Приходим, делаем свою работу и уходим. Нет такого, что мы разговариваем обо всем этом. Когда выходим на лед, есть только спортсмен и тренер, больше никого. Проводим каждый свою работу.

ли друг другу советы? Нет, мы же все одного возраста. Если только кто-то маленький подойдет, спросит «Как ты делаешь этот сальхов?», тогда подсказываем.

– и Михаил Коляда пока приостановили карьеру. Стало ли больше тренерского внимания?

– Когда Лиза и Миша с нами тренировались, было очень интересно за ними наблюдать. Если подумать, то мы с ними были не соперниками на льду, а смотрели на них как на икон фигурного катания.

Наблюдали за их стилем. Это было очень здорово. Сейчас, конечно же, нам уделяется больше времени, у нас троих – у меня, Жени и Матвея – поровну времени, – сказал фигурист.