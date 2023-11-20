Дарья Садкова: «Надеюсь, что получится вставить в программу два четверных тулупа как минимум»

Фигуристка Дарья Садкова хочет включить в свою программу два четверных тулупа.

В ноябре Садкова заняла третье место на этапе Гран-при России в Казани и второе в Самаре.

– Какой этап Гран‑при России тебе дался сложнее и почему?

– Этап в Самаре был для меня тяжелее. Выступать практически на двух соревнованиях подряд психологически и физически сложно.

– Почему уже два этапа не получается прыгнуть четверной тулуп? Связано ли это с волнением?

– Я думаю, что это больше связано с технической ошибкой на этом прыжке. Но и с волнением тоже.

– Какие изменения в программах стоит ждать болельщикам на следующих соревнованиях?

– Я надеюсь, что получится вставить два четверных тулупа как минимум. Если изучу новый прыжок или восстановлю тройной аксель, буду включать и их в программу, – рассказала Садкова.