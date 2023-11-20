Дарья Садкова: «Надеюсь, что получится вставить в программу два четверных тулупа как минимум»

Теги сборная России женское катание Дарья Садкова Фигурное катание

Фигуристка Дарья Садкова хочет включить в свою программу два четверных тулупа.

В ноябре Садкова заняла третье место на этапе Гран-при России в Казани и второе в Самаре.

– Какой этап Гран‑при России тебе дался сложнее и почему?

– Этап в Самаре был для меня тяжелее. Выступать практически на двух соревнованиях подряд психологически и физически сложно.

– Почему уже два этапа не получается прыгнуть четверной тулуп? Связано ли это с волнением?

– Я думаю, что это больше связано с технической ошибкой на этом прыжке. Но и с волнением тоже.

– Какие изменения в программах стоит ждать болельщикам на следующих соревнованиях?

– Я надеюсь, что получится вставить два четверных тулупа как минимум. Если изучу новый прыжок или восстановлю тройной аксель, буду включать и их в программу, – рассказала Садкова.

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11 комментариев

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ДИАНА
Удачи Дарье!!!!
+8
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альфия пахина
мы тоже надеемся, что всё получится. Удачи и не волноваться. Будем болеть за тебя
+7
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Olga.t
Конечно, и тулуп, и триксель Даша восстановит, вопрос времени.
Пока это первые старты на взрослом уровне, волнение, а ошибки а технике исправит вместе с Сергеем Викторовичем.
+7
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БезызбежноНаКрасный
С одним-то выкатать сначала стоило бы
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-3
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Oleandra
Ответ Arraches
Мне нравится катание Даши , оно узнаваемо , мягко скользит , красивые линии , программы хорошие , но вот 2 тулупа ? Зачем ? Лучше прыгать один , но уверено и красиво . Удачи Даше !
она уже прыгала два тулупа и всё было уверенно и красиво.
+7
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Бу!
Успехов Даше в этом нелегком деле. Надо держать наше женское катание на уровне.
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ретроградный меркурий
Ось поправить - и все получится. Если прыжок будет стабильным, то и два квада Даша спокойно может делать, как она уже катала в прошлом сезоне. Надеюсь, на ЧР все получится
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olvl
Очень хочется, чтобы у Даши всё получилось. Удачи.
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pas33pas
И квады, и триксели... Все пытаются, но мало у кого получается. По-моему надо реалистичней оценивать свои силы. У Даши прекрасное хорео, приятное скольжение, а вот выносливость оставляет желать лучшего. Может зашататься и упасть на последнем вращении. Оно надо - усложняться, если сил нет? Ультра-си травмоопасны, а если сил нет делать их чисто - опасны в двойне.
+3
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Тайга86
Зачем два-то, если один никак не осилить пока? Правильно конечно что мыслит на максимум, но лучше уж синица, раз пока стабильности нет. В любом случае удачи Даше.
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Arraches
Ответ pas33pas
И квады, и триксели... Все пытаются, но мало у кого получается. По-моему надо реалистичней оценивать свои силы. У Даши прекрасное хорео, приятное скольжение, а вот выносливость оставляет желать лучшего. Может зашататься и упасть на последнем вращении. Оно надо - усложняться, если сил нет? Ультра-си травмоопасны, а если сил нет делать их чисто - опасны в двойне.
Мне нравится катание Даши , оно узнаваемо , мягко скользит , красивые линии , программы хорошие , но вот 2 тулупа ? Зачем ? Лучше прыгать один , но уверено и красиво . Удачи Даше !
+3
-3
0
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