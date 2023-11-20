Энберт об уходе Железнякова из группы Тутберидзе: «Я бы расценивал это как логичную ротацию хореографов»

Энберт назвал уход хореографа Железнякова из группы Тутберидзе логичной ротацией.

Ранее Алексей Железняков заявил, что покинул команду тренера Этери Тутберидзе по собственной инициативе.

«Не погружен в работу штаба Тутберидзе, не знаю, сколько времени Алексей уделял спортсменам. Могу лишь сказать, что он большой специалист в танцах и пластике. У него много опыта, он умеет работать с фигуристами.

Сложно сказать, скажется ли это на тренерском штабе. Думаю, он найдет себя в новой команде, а Тутберидзе начнет сотрудничество с другим специалистом, нащупает новые подходы.

Я бы расценивал эту историю как логичную ротацию хореографов. Железняков давно работал с Тутберидзе, отдал всего себя. Возможно, ему хотелось чего-то нового», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.