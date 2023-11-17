Пэн Чэн: «Никаких глобальных целей на сезон мы не ставили, для нас сейчас главное – скататься»

Теги Гран-при сборная Китая пары Ван Лэй Пэн Чэн этап Гран-при в Финляндии Фигурное катание

Пэн Чэн и Ван Лэй оценили победу в короткой программе на Гран-при Финляндии.

Слова фигуристов приводит корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Мы очень довольны, что получилось откатать чисто. Особенно если учесть, что мы только что выступили на этапе в Китае. Здорово, что удалось улучшить результат.

Никаких глобальных целей на сезон мы не ставили, для нас сейчас главное – скататься, мы же всего 8 месяцев выступаем вместе. Так что впереди долгий путь. А завтра главное – получить удовольствие от программы», – сказала Пэн Чэн.

«Нам еще важно постараться обойтись без травм. У нас с этим сложно: у меня повреждена кисть, у Чэн – шея и нога. Так что за это я боюсь больше всего», – отметил Ван Лэй.

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3 комментария

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galik55
Права я, скатываются. Ребятам полного восстановления , скатывания. Удачи и побед
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Marya Y
Ответ Katerina Sunny
Партнёрше 26 лет, партнёру -35, какие глобальные цели?
Пэн Чен - это Пенка, что ли?) Блин, как время летит.
+1
0
+1
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