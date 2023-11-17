Пэн Чэн: «Никаких глобальных целей на сезон мы не ставили, для нас сейчас главное – скататься»

Пэн Чэн и Ван Лэй оценили победу в короткой программе на Гран-при Финляндии.

Слова фигуристов приводит корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Мы очень довольны, что получилось откатать чисто. Особенно если учесть, что мы только что выступили на этапе в Китае. Здорово, что удалось улучшить результат.

Никаких глобальных целей на сезон мы не ставили, для нас сейчас главное – скататься, мы же всего 8 месяцев выступаем вместе. Так что впереди долгий путь. А завтра главное – получить удовольствие от программы», – сказала Пэн Чэн.

«Нам еще важно постараться обойтись без травм. У нас с этим сложно: у меня повреждена кисть, у Чэн – шея и нога. Так что за это я боюсь больше всего», – отметил Ван Лэй.