Гран-при Финляндии. Конти и Мачии, Фабьен Хазе и Володин, Павлова и Святченко выступят с короткими программами

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17 ноября спортивные пары представят короткие программы на Гран-при Финляндии.

Гран-при по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

Grand Prix Espoo

Эспоо, Финляндия

Женщины

Короткая программа

Начало – 15:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko. 

Первая разминка

1. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай)

2. Миланиа Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)

3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

4. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

Вторая разминка

5. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)

6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

7. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Расписание Гран-при Финляндии по фигурному катанию

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