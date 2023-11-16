Гран-при Финляндии. Конти и Мачии, Фабьен Хазе и Володин, Павлова и Святченко выступят с короткими программами
17 ноября спортивные пары представят короткие программы на Гран-при Финляндии.
Гран-при по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
Grand Prix Espoo
Эспоо, Финляндия
Женщины
Короткая программа
Начало – 15:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай)
2. Миланиа Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)
3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
4. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
Вторая разминка
5. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)
6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
7. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
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