Загитова о собственной школе фигурного катания: «Шучу, что я там и проектировщик, и архитектор. Приходится вникать абсолютно во все процессы»

Теги сборная России женское катание Юлия Липницкая Алина Загитова Фигурное катание

Загитова заявила, что максимально серьезно относится к проекту собственной школы.

Школу фигурного катания Алины Загитовой планируют открыть в Татарстане в 2024 году. 

– Немало говорилось об открытии центра фигурного катания вашего имени в Казани. Насколько плотно будете заниматься этим проектом?

– Шучу, что я там и проектировщик, и архитектор. Действительно приходится вникать абсолютно во все процессы.

В Казани у нас уже собралась большая команда, которая занимается разработкой моего катка и его возведением. Я, в свою очередь, тоже отношусь к происходящему максимально серьезно. 

– Планируете ли сами иногда заниматься с детьми?

– Конечно. Хочу, чтобы все поняли: центр в Казани не просто станет носить мое имя. Буду принимать непосредственное участие в том числе в работе с начинающими фигуристами. Вижу себя в роли тренера. Мне нравится передавать знания ребятам.

Я бы, конечно, не стала сравнивать себя с Юлией Липницкой, которая после завершения карьеры полностью ушла в это, но прекрасно понимаю, что имею достаточно богатый опыт после тренировок в сильнейшей команде мира. Хочется поделиться им с детишками, – сказала олимпийская чемпионка.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

14 комментариев

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tanya_1111
"моего катка" !!!!!
+23
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Gemma157
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Вот это ЧСВ. И это только начало. То ли еще будет..
Ее компетенций хватит только на сторожа и вахтера, если уж честно 😆
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-3
+17
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Bartez1986
Разработка моего катка...её лед там еще не разработали? Знаю одного специалиста по льду...
+14
-2
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Olga.t
Ответ tanya_1111
"моего катка" !!!!!
Вот, тоже интересна эта фраза.
Она что, вкладывает в строительство личные средства, она хозяйка/учредитель, имеет долю или полностью владеет активами?
Вроде бы строительство должно финансироваться из бюджета.
+10
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Revery
Липницкая выдохнула.
+8
-2
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Е...С
"Моего катка", я так понимаю, Алина полностью все расходы по строительству и эксплуатации возьмет на себя.
+7
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Gemma157
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Ответ Туц
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Ха, поиграется и бросит. Первый день что ли ее знаете?)
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Маргарита В Сафронова
Удачи, Алина! С твоей энергетикой ты можешь сделать великолепную школу.
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На Пекин
Так, к чему бы придраться)
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Федя Букин
Ответ Gemma157
Вот это ЧСВ. И это только начало. То ли еще будет.. Ее компетенций хватит только на сторожа и вахтера, если уж честно 😆
А сейчас я вам покажу, с какой стороны тяпку держать
+2
-2
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Sat397
Ответ Sat397
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В который раз мне именно 6 минусов за секунду прилетает. Боты не спят, не от хорошей жизни)) Фаза борьбы уже идет во всю))
+4
-4
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