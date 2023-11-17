Загитова о собственной школе фигурного катания: «Шучу, что я там и проектировщик, и архитектор. Приходится вникать абсолютно во все процессы»

Загитова заявила, что максимально серьезно относится к проекту собственной школы.

Школу фигурного катания планируют открыть в Татарстане в 2024 году.

– Немало говорилось об открытии центра фигурного катания вашего имени в Казани. Насколько плотно будете заниматься этим проектом?

– Шучу, что я там и проектировщик, и архитектор. Действительно приходится вникать абсолютно во все процессы.

В Казани у нас уже собралась большая команда, которая занимается разработкой моего катка и его возведением. Я, в свою очередь, тоже отношусь к происходящему максимально серьезно.

– Планируете ли сами иногда заниматься с детьми?

– Конечно. Хочу, чтобы все поняли: центр в Казани не просто станет носить мое имя. Буду принимать непосредственное участие в том числе в работе с начинающими фигуристами. Вижу себя в роли тренера. Мне нравится передавать знания ребятам.

Я бы, конечно, не стала сравнивать себя с Юлией Липницкой, которая после завершения карьеры полностью ушла в это, но прекрасно понимаю, что имею достаточно богатый опыт после тренировок в сильнейшей команде мира. Хочется поделиться им с детишками, – сказала олимпийская чемпионка.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?