Авербух о Медведевой в роли Кармен: «Видно, как Женя с каждым спектаклем делает шаг вперед навстречу эмоциям, заполняет все мгновения»

Теги Илья Авербух Александр Энберт Евгения Медведева Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух оценил выступление Евгении Медведевой в шоу в роли Кармен.

— Прошло шоу «Кармен» с Евгенией Медведевой, которая раньше не исполняла главные роли в ваших драматических постановках. Как вы пришли к тому, что она созрела для такой роли? Насколько ей подходит этот образ?

— Она исполняла одну из главных ролей в спектакле «Анна Каренина» — Китти: ей это очень подходило, она была такая «летящая». Женя всегда хотела сыграть Кармен именно актерски, хотя говорит, что она сама в жизни другая. Но на льду она уже несколько лет хотела воплотить этот образ, и я ей пообещал, что мы восстановим «Кармен» с прицелом на нее.

Женя — одиночница, а бывшая исполнительница роли Кармен — Татьяна Навка — выступала в танцевальной паре с Романом Костомаровым. Из-за этого теперь возникает совсем другая химия в этом спектакле. Я не хочу ни в коем случае эти спектакли противопоставлять: это два моих ребенка, и я их люблю.

Но в связке Жени, Марка Кондратюка и Александра Энберта появилась своя химия — другая, которая по-своему завораживает и дает свою историю.

Видно, как Женя с каждым спектаклем делает шаг вперед навстречу эмоциям, заполняет все мгновения, начинает купаться в этом спектакле. Хочу сказать большое спасибо и Албене Денковой с Максимом Стависким, которые выступают с первой версии «Кармен». Максим Маринин — тоже «старейшина» спектакля. Татьяна Волосожар блестяще вписалась в роль. Есть сочетание разных поколений спортсменов, которые очень ярко работают, – сказал Авербух.

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15 комментариев

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Аврора кубик
Женя настоящая, актриса!!😍Кармен это ее роль однозначно и она с ней справилась на все200%❤️❤️❤️
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Аленка_76
Женя шикарная Кармен!
Отлично справилась со своей ролью.
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Аврора кубик
Женя отыгрывает любую роль отлично!!! Кити,Дороти,Герда и огненная Кармен)))все образы такие разные и все исполнено на высшем уровне!!! 😍
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Светлана М
Женя очень органична в роли Кармен. Главное, чтобы этих спектаклей было как можно больше. С какими аншлагами прошли, людям нравится, хотят смотреть Кармен с Женей Медведевой.
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Rina
Отличная Кармен у Жени получилась! И с Сашей и с Марком хорошо скатались.
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Tacciana
И как же здорово Марк вписался в роль, у них действительно кипят страсти. И смотреться это очень органично, так как нет большой разницы в возрасте
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Виктория Манифик
Была на спектакле, очень понравилось, действительно такой " Сплав молодой энергии и опыта". Женя выкладывается полностью, каждое мгновенье заполняет эмоциями и так кайфует от роли! Радостно, что Женя и Кармен встретились, с каждым новым выступлением спектакль будет раскрываться и наполняться новыми красками!
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Mary
Спасибо Илье за это шоу. Как же Жене идет эта роль, она отыгрывает её полностью, невероятная химия происходит на льду.
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Елена Спирина
Ответ Виктория Манифик
Была на спектакле, очень понравилось, действительно такой " Сплав молодой энергии и опыта". Женя выкладывается полностью, каждое мгновенье заполняет эмоциями и так кайфует от роли! Радостно, что Женя и Кармен встретились, с каждым новым выступлением спектакль будет раскрываться и наполняться новыми красками!
Жене и по возрасту, и по темпераменту подходит эта роль. Спасибо Авербуху, что сумел возродить этот спектакль и обновить старую версию
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Tacciana
Да, Женя блистает в этом спектакле!
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Елена Спирина
Очень понравился спектакль, смотрится на одном дыхании. Артисты все молодцы! Выложились на 100%
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Tacciana
Очень жду спектакль в Москве!
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Елена Спирина
Ответ Rina
Отличная Кармен у Жени получилась! И с Сашей и с Марком хорошо скатались.
Марк показал действительно горячего тореадора. Прекрасно справился со своей ролью
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Mary
Ответ Tacciana
Очень жду спектакль в Москве!
И я жду, надеюсь состоится
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Tacciana
Ответ Елена Спирина
Жене и по возрасту, и по темпераменту подходит эта роль. Спасибо Авербуху, что сумел возродить этот спектакль и обновить старую версию
Да, такая была на новом касте ответственность, ведь сравнения неизбежны. Все справились, а Женя вообще звезда, блистала в роли!
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