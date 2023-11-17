Авербух о Медведевой в роли Кармен: «Видно, как Женя с каждым спектаклем делает шаг вперед навстречу эмоциям, заполняет все мгновения»

Илья Авербух оценил выступление Евгении Медведевой в шоу в роли Кармен.

— Прошло шоу «Кармен» с Евгенией Медведевой, которая раньше не исполняла главные роли в ваших драматических постановках. Как вы пришли к тому, что она созрела для такой роли? Насколько ей подходит этот образ?

— Она исполняла одну из главных ролей в спектакле «Анна Каренина» — Китти: ей это очень подходило, она была такая «летящая». Женя всегда хотела сыграть Кармен именно актерски, хотя говорит, что она сама в жизни другая. Но на льду она уже несколько лет хотела воплотить этот образ, и я ей пообещал, что мы восстановим «Кармен» с прицелом на нее.

Женя — одиночница, а бывшая исполнительница роли Кармен — Татьяна Навка — выступала в танцевальной паре с Романом Костомаровым. Из-за этого теперь возникает совсем другая химия в этом спектакле. Я не хочу ни в коем случае эти спектакли противопоставлять: это два моих ребенка, и я их люблю.

Но в связке Жени, и появилась своя химия — другая, которая по-своему завораживает и дает свою историю.

Видно, как Женя с каждым спектаклем делает шаг вперед навстречу эмоциям, заполняет все мгновения, начинает купаться в этом спектакле. Хочу сказать большое спасибо и Албене Денковой с Максимом Стависким, которые выступают с первой версии «Кармен». Максим Маринин — тоже «старейшина» спектакля. Татьяна Волосожар блестяще вписалась в роль. Есть сочетание разных поколений спортсменов, которые очень ярко работают, – сказал .