«Видно, что Алина работает над собой, поднять было легко». Александр Галлямов сделал поддержку с Загитовой

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Алина Загитова Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Галлямов поднял олимпийскую чемпионку Алину Загитову в поддержку.

«Видно, что Алина в форме, работает над собой: было легко ее поднять. Я поднял ее двумя жимами, потому что Алина все-таки не очень много лет в парном катании.

Я понимал, насколько большая ответственность у меня была в руках. К счастью, все круто получилось», – сказал чемпион мира в парном катании. 

«Алена Косторная смогла же! Значит, и Алина смогла бы», – ответила партнерша Галлямова Анастасия Мишина на вопрос о том, смогла бы Загитова выступать в парном катании. 

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16 комментариев

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Ольга Ив
Какие они все хорошенькие, весёлые, милота😊
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Шубина
Какие же эффектные, потрясающие поддержки у парников! Александр - красавчик.)
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chespo
Чувство позы Алины видно даже здесь, когда страшно и впервые зашла на такую высокую поддержку, тянет руки, ноги, улыбается, очень мило вышло.
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Oeva
Такую поддержку Алина освоила с Анджеем Хотареком в первом сезоне Спящей Красавицы. Потом демонстрировала ее вместе с Нодаром Майсурадзе на Арт он айс в Швейцарии. Так что опыт высоких парных поддержек есть) И для парников ее параметры удобны и привычны - Алина и Настя Мишина по габаритам примерно одинаковы. Но главное, что Алина идёт в эти поддержки, хотя и визжит до антуража) Зато все зрители получили заряд позитива)
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valuy_dop
Классные! И Алина и Галлямов! Подняли настроение! :))) Все на этом турнире классно - выиграли не блатные наконец-то!:))))
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Маргарита В Сафронова
Своя среди своих)
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Маргарита Михайловна
Алина - суперзвезда! В шубе, в обтягивающих штанах, на шпильках - и без рук!
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На Пекин
Здесь не только поддержка, но и выброс))
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Лизавета Анна -Мария
Александр - сила! Алина- красотка!
Приятно на них смотреть💕
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Lana-shu
Саша в коньках, Алина на шпильках. Крутая поддержка! Мишек с шикарным прокатом ПП и с победой.
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Askorbinka
Ответ chespo
Чувство позы Алины видно даже здесь, когда страшно и впервые зашла на такую высокую поддержку, тянет руки, ноги, улыбается, очень мило вышло.
Не впервые. Она это делала с Хотареком еще в 19-20 году на шоу Навки. А сегодня костюм неподходящий). Молодцы, весело и классно!
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chespo
Ответ Askorbinka
Не впервые. Она это делала с Хотареком еще в 19-20 году на шоу Навки. А сегодня костюм неподходящий). Молодцы, весело и классно!
Мне кажется не настолько высоко раньше было, Галлямов все же повыше будет )) это все равно прекрасно, и раньше, и сейчас.
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Мира2024
Круто! 👍👍👍👍
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Natalia Gladkia
Ответ valuy_dop
Классные! И Алина и Галлямов! Подняли настроение! :))) Все на этом турнире классно - выиграли не блатные наконец-то!:))))
Да нынче..настоящий праздник ФК, о котором все так давно мечтали! Сегодня....победил - Спорт, все по прокатам , а не по тому ," как договорились ранее" , хочется продолжения этой тенденции, может наконец- то повеял ветер перемен!? Сегодня все победители удивительно прекрасны и каждый по- своему! А Алинка, что как всегда на позитиве и дарит его спортсменам! Прекрасная поддержка с Александром и правда, как кто- то написал ранее: " Своя среди своих"! Праздник настоящего спорта удался, спасибо Казань, Москва ...не подведи!!!
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