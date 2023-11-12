«Видно, что Алина работает над собой, поднять было легко». Александр Галлямов сделал поддержку с Загитовой
Александр Галлямов поднял олимпийскую чемпионку Алину Загитову в поддержку.
«Видно, что Алина в форме, работает над собой: было легко ее поднять. Я поднял ее двумя жимами, потому что Алина все-таки не очень много лет в парном катании.
Я понимал, насколько большая ответственность у меня была в руках. К счастью, все круто получилось», – сказал чемпион мира в парном катании.
«Алена Косторная смогла же! Значит, и Алина смогла бы», – ответила партнерша Галлямова Анастасия Мишина на вопрос о том, смогла бы Загитова выступать в парном катании.
Приятно на них смотреть💕