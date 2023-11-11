Алина Горбачева: «Короткая программа выдалась не лучшей, было много недочетов, волнение. Но додержала прокат»
Алина Горбачева заявила, что ей сложно дался прокат короткой программы.
На этапе Гран-при России в Казани фигуристка стала в короткой программе третьей.
«Короткая программа выдалась не лучшим образом, было много недочетов, было волнение, сложно было.
В целом, я додержала прокат, справилась, неплохо. Волнение есть на всех соревнованиях, волнуются все, кому не всё равно, нужно справляться с этим, кататься на максимум.
Сколько времени уйдет на отработку тройного акселя? Всегда по-разному, надо делать его стабильным, вставлять в прокат, работаю над этим», — сказала Горбачева.
«На утренней тренировке решила катать без тройного акселя. Но, надеюсь, что в будущем вставлю его в программы», – приводит слова фигуристки журналист Константин Лесик.
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