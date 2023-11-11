Алина Горбачева: «Короткая программа выдалась не лучшей, было много недочетов, волнение. Но додержала прокат»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Серия Гран-при России Фигурное катание

Алина Горбачева заявила, что ей сложно дался прокат короткой программы.

На этапе Гран-при России в Казани фигуристка стала в короткой программе третьей. 

«Короткая программа выдалась не лучшим образом, было много недочетов, было волнение, сложно было.

В целом, я додержала прокат, справилась, неплохо. Волнение есть на всех соревнованиях, волнуются все, кому не всё равно, нужно справляться с этим, кататься на максимум.

Сколько времени уйдет на отработку тройного акселя? Всегда по-разному, надо делать его стабильным, вставлять в прокат, работаю над этим», — сказала Горбачева. 

«На утренней тренировке решила катать без тройного акселя. Но, надеюсь, что в будущем вставлю его в программы», – приводит слова фигуристки журналист Константин Лесик. 

 

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10 комментариев

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V_k
Не лучший прокат, должна быть под Садковой по справедливости
+8
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Anatiana
Горбачёва, когда подобралась к топу, стала проявлять нервозность.
+4
0
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Kristine Kristine
Ответ Crocs
в нужном бы штабе сразу потолок баллов на 10 вырос
Слушайте, ну хватит уже. Когда-то Тутберидзе и ее штаб были ноу неймы и как-то умудрились подвинуть мишинских и буяновских. Что другим мешает?
+6
-2
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Crocs
Ответ Kristine Kristine
Алине будет тяжело потолок из 75 баллов, не понятно как она сможет компоненты нарастить ... как будто чего-то не хватает
в нужном бы штабе сразу потолок баллов на 10 вырос
+4
-1
+3
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Olga.t
Может и не надо заявлять триксель, если он не отработан и в принципе не собираешься его прыгать?
+2
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Kristine Kristine
Алине будет тяжело потолок из 75 баллов, не понятно как она сможет компоненты нарастить ... как будто чего-то не хватает
+1
0
+1
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На Пекин
Алина хорошо откатала, и молодец, что видит свои недочёты, удачи завтра!
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Маргарита В Сафронова
Позиция для атаки хорошая.
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Александр Шульгин
Ответ Olga.t
Может и не надо заявлять триксель, если он не отработан и в принципе не собираешься его прыгать?
Заявки не на что не влияют и из делают заранее даже не за день.
0
0
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Olga.t
Ответ Александр Шульгин
Заявки не на что не влияют и из делают заранее даже не за день.
Понятно, что ни на что не влияют. Просто зачем, если прыжок не отработан?? Конкуренток напугать перед прокатом?
0
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