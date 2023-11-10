Риана Кадырова: «В планах усложнять программы. Мы учим тройной аксель, уже выезжала его»

Риана Кадырова высказалась о выступлении на Гран-при России в Казани.

Фигуристка Кадырова Кадырова заняла третье место, набрав по сумме двух программ 194,74 балла.

«Я очень была рада, даже заплакала, когда узнала, что на пьедестале буду. Очень помогает публика, поддерживает, мне очень понравилось, волнение от этого меньше становится. Я тренируюсь на этом льду», – сказала Кадырова.

Спортсменка отметила, что не хочет переходить в парное катание, как ее сестра .

«Сама в парное катание не хочу, мне не очень нравится, есть небольшой страх. Сестра пожелала мне удачи, виделась сегодня.

Дальше в планах – усложнять программы, работать над более чистыми прыжками. Мы учим тройной аксель, уже выезжала его», – добавила спортсменка.