Трусова о ЮЧМ-2018: «На тренировочном катке выключился свет, когда я заезжала на четверной сальхов. Было очень опасно»

Теги сборная России чемпионат мира среди юниоров женское катание Александра Трусова Сергей Розанов Фигурное катание

Александра Трусова поделилась воспоминаниями о юниорском ЧМ-2018.

Турнир проходил в болгарской Софии. Фигуристка одержала там победу.

«Я приехала туда очень хорошо подготовленной, даже с учетом того, что все наши основные тренеры были на Олимпиаде, был только Сергей Розанов.

Где-то помогали мальчики из нашей группы, что-то подсказывали, потому что я вкатывала два четверных – это для девочки было сложно, на тот момент никто не делал.

Когда была первая тренировка, у нас был тренировочный каток – то ли старый, то ли... В общем, очень холодный. Когда я встала на свою программу и заезжала на четверной сальхов первым элементом, полностью выключился свет.

Не видно ничего, нигде нет ни окон, ничего. И Сергей Викторович тогда закричал: «Стой!» Прямо на моменте, когда я должна была отрываться.

Но я не вкрутилась в прыжок, слава богу. Было бы очень опасно. Через какое-то время включили свет, мне просто по новой поставили музыку. Но это было очень страшно», – сказала Трусова

14 комментариев

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tanya_1111
Ответ Алексей Токарев
Предолевака.
Ну во всяком случае она это все рассказывает уже после, когда это ни на что не влияет и ни разу не дала понять что что-то не так во время соревнований.
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Беглый*
Настало время охренительных историй
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Бильм@н
Хорошо, что всё обошлось.
Фантастический прокат тогда выдала Саша. Впервые в истории женского фигурного катания исполнив четверной тулуп и заслуженно получила золотую медаль.
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Бильм@н
Ответ Алексей Токарев
Предолевака.
Это больше к другой девочке относится)
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Алиса без миелофона
Что-то не сходится. Розанов же Александрович.
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Delirium
Это на тему мировой фигурки против России. Там временами натурально в сараях катать приходится.
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tanya_1111
Ответ RusVector
Бедная Саша! Каких только ужасов при Гогиевне не натерпелась! Зато теперь можно вздохнуть полной грудью! Самая востребованная спортсменка у спортивных брендов страны, с самой большой фанбазой, умница, красавица!
У Саши вполне нормальные отношения с ЭГ, во всяком случае были до интервью последней. Да и вообще сложно представить что бы Саша терпела какие то ужасы. Вот уж кого кого, а Сашу терпилой называть очень сложно.
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Katerina Sunny
Ответ Алиса без миелофона
Что-то не сходится. Розанов же Александрович.
Готовил к ЮЧМ Сашу Розанов, а на ЮЧМ с ней был уже вернувшийся с ОИ Дудаков и Глейхенгауз.
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Анна Беляева
После такого "приключения" не только спортсмен может отъехать с серьезной травмой, но и тренер с инфарктом. И без того-то страшно, когда они в ультра-си заходят, никаких нервов не хватает, а тут еще и конец света внепланово.
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Большое Путешествие Рузика
Это перед выпуском нового мерча она воспоминаниями делиться?
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Зулфира Мухаметшина
Специально выключили чтобы травму получила.Шакалов полно вокруг и около.
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Kristine Kristine
Ответ tanya_1111
У Саши вполне нормальные отношения с ЭГ, во всяком случае были до интервью последней. Да и вообще сложно представить что бы Саша терпела какие то ужасы. Вот уж кого кого, а Сашу терпилой называть очень сложно.
У Саши, да, а у Этери?
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