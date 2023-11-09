Трусова о ЮЧМ-2018: «На тренировочном катке выключился свет, когда я заезжала на четверной сальхов. Было очень опасно»

Александра Трусова поделилась воспоминаниями о юниорском ЧМ-2018.

Турнир проходил в болгарской Софии. Фигуристка одержала там победу.

«Я приехала туда очень хорошо подготовленной, даже с учетом того, что все наши основные тренеры были на Олимпиаде, был только .

Где-то помогали мальчики из нашей группы, что-то подсказывали, потому что я вкатывала два четверных – это для девочки было сложно, на тот момент никто не делал.

Когда была первая тренировка, у нас был тренировочный каток – то ли старый, то ли... В общем, очень холодный. Когда я встала на свою программу и заезжала на четверной сальхов первым элементом, полностью выключился свет.

Не видно ничего, нигде нет ни окон, ничего. И Сергей Викторович тогда закричал: «Стой!» Прямо на моменте, когда я должна была отрываться.

Но я не вкрутилась в прыжок, слава богу. Было бы очень опасно. Через какое-то время включили свет, мне просто по новой поставили музыку. Но это было очень страшно», – сказала .