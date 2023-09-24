Ренат Лайшев: «Хрустальный» не потеряет функциональность – останется как дополнительный каток, тренировочная база при академии»

Ренат Лайшев рассказал, что ледовый дворец «Хрустальный» продолжит работу.

22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства Центра фигурного катания на юго-западе столицы.

«После постройки нового центра фигурного катания «Хрустальный» не потеряет свою функциональность. Это останется как дополнительный каток, тренировочная база при академии. Прощаться с «Хрустальным» не будем.

Этери Георгиевна заслужила такой почет и уважение своей работой. После появления такого центра эффективность всего фигурного катания в Москве будет выше.

В Юго-Западном районе, где всегда много детей, теперь есть невероятный центр, куда дети могут ходить, не тратя время на дорогу куда-нибудь в центр. Конечно, этот центр будет способствовать увеличению профессиональных фигуристов, в том числе под руководством Этери Георгиевны.

Большое спасибо правительству Москвы и Сергею Семеновичу Собянину за такой невероятный новый комплекс фигурного катания», – сказал президент Центра спорта и образования « ».

Ренат Лайшев: «Не знаем, что будет с «Хрустальным», когда Тутберидзе уедет в свой центр»