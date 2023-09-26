Ренат Лайшев: «В фигурном катании мужественные ребята и красивые девушки. Может, Вяльбе трансгендеров надо было в футбол отправлять?»

Ренат Лайшев ответил Елене Вяльбе, отправившей трансгендеров в фигурное катание.

«Вяльбе – великая спортсменка и великий тренер. Думаю, это немножко необдуманные слова. Она ревностно относится к своему виду спорта, где она является президентом.

Так говорить о фигурном катании неправильно. Не думаю, что это какой-то стереотип о фигурном катании, просто ассоциация, что этот вид спорта приближен к искусству, а в искусстве обычно больше этих «непонятных людей».

В фигурном же катании настоящие мужественные ребята и настоящие наши красивые девушки. Подчеркиваю: настоящие девушки! Может, Вяльбе трансгендеров надо было в футбол отправлять?

Да не надо никуда отправлять, она просто сказала необдуманно», – сказал президент « ».

Елена Вяльбе: «Надеюсь, трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть переделанные мужчины идут в фигурное катание»