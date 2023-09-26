Ренат Лайшев: «В фигурном катании мужественные ребята и красивые девушки. Может, Вяльбе трансгендеров надо было в футбол отправлять?»

Теги сборная России лыжные гонки Елена Вяльбе ЛГБТ Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Ренат Лайшев ответил Елене Вяльбе, отправившей трансгендеров в фигурное катание.

«Вяльбе – великая спортсменка и великий тренер. Думаю, это немножко необдуманные слова. Она ревностно относится к своему виду спорта, где она является президентом.

Так говорить о фигурном катании неправильно. Не думаю, что это какой-то стереотип о фигурном катании, просто ассоциация, что этот вид спорта приближен к искусству, а в искусстве обычно больше этих «непонятных людей».

В фигурном же катании настоящие мужественные ребята и настоящие наши красивые девушки. Подчеркиваю: настоящие девушки! Может, Вяльбе трансгендеров надо было в футбол отправлять?

Да не надо никуда отправлять, она просто сказала необдуманно», – сказал президент «Самбо-70».

Елена Вяльбе: «Надеюсь, трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть переделанные мужчины идут в фигурное катание»

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11 комментариев

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Пайрот
Ответ deli_skate
Да-да, особенно мужественны Аймо и Баттон 🤣
да и Жулин в лосинах тоже был не плох
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закрыт по беспределу
Ещë одно явление. Что Вяльбе, что Лайшев...
Нахрена вообще приплетать другие виды спорта?
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Roman Roman
Ответ Пайрот
да и Жулин в лосинах тоже был не плох
это были мужественные лосины - понимать надо! 🧐
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Лакс
Ренату надо было подчернуть НАШИ ребята.
Потому как на Западе не так и сейчас и раньше, особенно если помнить про умерших от СПИДа в прошлом веке нетрадиционных фигуристов.
+2
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Viks
Лайшев: «В фигурном катании мужественные ребята --- мужественные ребята на фронте.
+5
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ДИОНИС
А в европейском фигурном катании (в частности, в Финляндии) сейчас уже есть "мужественные девушки", одну из которых мы лицезрели на Церемонии Открытия ЧЕ-2023.
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Девушка Безимени
в чиновники
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александр
Вяльбе правильно выразилась.По её мнению эти субъекты не нужны во всех видах спорта.
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Ataklena
Ответ Viks
Лайшев: «В фигурном катании мужественные ребята --- мужественные ребята на фронте.
Владислав Тарасенко, бывший фигурист и муж олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Юлии Липницкой, приехал в отпуск из зоны специальной военной операции, которая проводится на территории Украины. Об этом сообщила сама фигуристка на своей странице в социальных сетях, сопроводив сообщение видео.

«А это папин отпуск», — написала фигуристка в соцсетях, сопроводив текст видео.

Тарасенко был призван на службу осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. В СМИ сообщалось, что он проходит службу в Запорожской области.
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Roman Roman
Ответ закрыт по беспределу
Ещë одно явление. Что Вяльбе, что Лайшев... Нахрена вообще приплетать другие виды спорта?
щас с него спросят за приравнивание футобла к искусству и наличия тм "непонятных" людей... хотя судьи там по полю бегают...
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