Ренат Лайшев: «В фигурном катании мужественные ребята и красивые девушки. Может, Вяльбе трансгендеров надо было в футбол отправлять?»
Ренат Лайшев ответил Елене Вяльбе, отправившей трансгендеров в фигурное катание.
«Вяльбе – великая спортсменка и великий тренер. Думаю, это немножко необдуманные слова. Она ревностно относится к своему виду спорта, где она является президентом.
Так говорить о фигурном катании неправильно. Не думаю, что это какой-то стереотип о фигурном катании, просто ассоциация, что этот вид спорта приближен к искусству, а в искусстве обычно больше этих «непонятных людей».
В фигурном же катании настоящие мужественные ребята и настоящие наши красивые девушки. Подчеркиваю: настоящие девушки! Может, Вяльбе трансгендеров надо было в футбол отправлять?
Да не надо никуда отправлять, она просто сказала необдуманно», – сказал президент «Самбо-70».
Елена Вяльбе: «Надеюсь, трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть переделанные мужчины идут в фигурное катание»
Нахрена вообще приплетать другие виды спорта?
Потому как на Западе не так и сейчас и раньше, особенно если помнить про умерших от СПИДа в прошлом веке нетрадиционных фигуристов.
«А это папин отпуск», — написала фигуристка в соцсетях, сопроводив текст видео.
Тарасенко был призван на службу осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. В СМИ сообщалось, что он проходит службу в Запорожской области.