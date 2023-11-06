Евгений Плющенко: «Моя давняя мечта – открыть академию «Ангелы Плющенко» в Санкт-Петербурге»

Евгений Плющенко рассказал о желании открыть школу фигурного катания в Санкт-Петербурге.

«Петербург, конечно, уникальный город. И мой любимый город. Я больше 20 лет выступал за Петербург с моим великим тренером Алексеем Николаевичем Мишиным, моим вторым отцом.

Так сложилась жизнь, что я работаю сейчас в Москве, Алексей Николаевич остался здесь. У меня, кстати, есть спортсмены, которые тренируются в Московской области, но представляют Санкт-Петербург.

Я бы хотел – это моя давняя мечта, все-таки я принес Санкт-Петербургу четыре медали Олимпийских игр – я бы хотел здесь со временем, не сейчас, не сегодня, не завтра, но может быть, послезавтра открыть школу, академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», которая уже есть в Московской области, есть в Москве, в Кемерове и планируется развиваться по всей нашей стране.

Хотелось бы сделать такую школу уникальную с хорошими профессиональными тренерами именно в моем родном городе. С таким посылом я бы хотел обратиться к нашей администрации, мне кажется, это идея хорошая.

Надо развивать наше фигурное катание, наших детей. У нас в Петербурге традиции фигурного катания самые лучшие», – сказал Плющенко.