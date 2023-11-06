Евгений Плющенко: «Моя давняя мечта – открыть академию «Ангелы Плющенко» в Санкт-Петербурге»

Теги Евгений Плющенко Академия Плющенко Фигурное катание

Евгений Плющенко рассказал о желании открыть школу фигурного катания в Санкт-Петербурге.

«Петербург, конечно, уникальный город. И мой любимый город. Я больше 20 лет выступал за Петербург с моим великим тренером Алексеем Николаевичем Мишиным, моим вторым отцом. 

Так сложилась жизнь, что я работаю сейчас в Москве, Алексей Николаевич остался здесь. У меня, кстати, есть спортсмены, которые тренируются в Московской области, но представляют Санкт-Петербург. 

Я бы хотел – это моя давняя мечта, все-таки я принес Санкт-Петербургу четыре медали Олимпийских игр – я бы хотел здесь со временем, не сейчас, не сегодня, не завтра, но может быть, послезавтра открыть школу, академию фигурного катания «Ангелы Плющенко», которая уже есть в Московской области, есть в Москве, в Кемерове и планируется развиваться по всей нашей стране.

Хотелось бы сделать такую школу уникальную с хорошими профессиональными тренерами именно в моем родном городе. С таким посылом я бы хотел обратиться к нашей администрации, мне кажется, это идея хорошая.

Надо развивать наше фигурное катание, наших детей. У нас в Петербурге традиции фигурного катания самые лучшие», – сказал Плющенко. 

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18 комментариев

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Olya Ru
Кто-нибудь, остановите этого мечтателя! Вы бы хоть в одной академии до нормальных, стабильных результатов довели….
+14
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alexnew
- С таким посылом я бы хотел обратиться к нашей администрации, мне кажется, это идея хорошая.

- А причем тут администрация? Ну, покупай землю, строй каток, плати налоги. Если это об этом, то, наверное, никто не будет возражать. А если администрация должна построить каток Плющенко, то я против. У Плющенко уже куча катков, результат почти нулевой.
+15
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+11
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Anna Stefan
Ответ alexnew
- С таким посылом я бы хотел обратиться к нашей администрации, мне кажется, это идея хорошая. - А причем тут администрация? Ну, покупай землю, строй каток, плати налоги. Если это об этом, то, наверное, никто не будет возражать. А если администрация должна построить каток Плющенко, то я против. У Плющенко уже куча катков, результат почти нулевой.
Ну, а то. В переводе на русский Дайте денег. Через шоу и одну акодемию маловато получается осваивать, хочется совсем другого масштаба.
+11
-1
+10
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Alex Taurus
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Можно подумать он Москве одолжение делает мвоим присутствием. Не хочешь, не живи в столице. Подумаешь, страдалец какой, " вынужден жить в Москве".
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Максим Столбов
Главное открыть, получить гранты от правительства. А то что тренировать не умеет и родителям детей голову морочит, это другое.
+3
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Anna Stefan
А что там с сетью Акодемий в Китае? Китайцы не впечатлились столь заманчивым проэктом?
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Anna
Ответ alexnew
- С таким посылом я бы хотел обратиться к нашей администрации, мне кажется, это идея хорошая. - А причем тут администрация? Ну, покупай землю, строй каток, плати налоги. Если это об этом, то, наверное, никто не будет возражать. А если администрация должна построить каток Плющенко, то я против. У Плющенко уже куча катков, результат почти нулевой.
Так все его "частные" катки так построены
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Филиалов АП по стране скоро будет, как Магнитов)
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Леди Брэкнелл
Чего это спортс разродился? Эта прессуха была 1 ноября.
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Оле-Лукойе
Нет возможности брать качеством, решил брать количеством.
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Любитель_ФК
Плющенко свою московскую "академию" уже практически превратил в шоу проект для зарабатывания денег и этого оказывается мало, теперь на очереди Питер. Это не развитие ФК , это развитие шоу. Может это и не плохо, но совсем другая история и отношение к спорту не имеет, а только использует спортсменов для своих целей в шоу.
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AlexFed
Ответ Леди Брэкнелл
Вам жалко что ли, если в Питере будет еще одна школа? Мне вот все равно например, а вам зачем его останавливать?
Если бы хотел открыть - открыл бы давно, а тут он заходит издалека, обращается к администрации, чтобы его хотелки опять за бюджетный счет организовывали.
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Леди Брэкнелл
Ответ AlexFed
Если бы хотел открыть - открыл бы давно, а тут он заходит издалека, обращается к администрации, чтобы его хотелки опять за бюджетный счет организовывали.
😂 всемогущий Плющ
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Jessi
АП топ школа
Скорее, гоп-стоп)
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Anna Stefan
Ну, а то. В переводе на русский Дайте денег. Через шоу и одну акодемию маловато получается осваивать, хочется совсем другого масштаба.
Так в Питере теперь родной чел у власти, сам Бог велел Плющенко проект под крылом Сихарулидзе замутить.
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