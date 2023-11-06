Татьяна Мишина: «У нас высокий уровень женского катания. У истинных любителей спорта будет интерес и к новым именам»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Фигурное катание

Татьяна Мишина высказалась о смене поколений в российском женском одиночном катании.

«Сегодня в женском катании нет многих личностей, которые завоевывали серьезные титулы и оставили большой след в памяти болельщиков и любителей фигурного катания. Таких, как они, уже не будет, но появятся новые молодые звездочки.

Заложена база, у нас высокий уровень катания, так что есть к чему стремиться! У истинных любителей спорта будет интерес и к новым именам. Сравнение с прошлым поколением будет всегда, а за становлением юных фигуристок следят все.

Не скажу, что с уходом именитых фигуристок падает зрелищность турнира. Молодые спортсмены не показывают зрелое женское катание, но у них есть свои козыри — сложные прыжки. А до большей зрелищности нужно время. Смена поколений — неминуемый процесс.

Верю, что Лиза (Туктамышева) может украсить один из турниров. К чемпионату России другие условия отбора. Лиза — девушка эмоциональная. Может, у нее что-то и щелкнет. Мы пока об этом не знаем, но ждать ее будем всегда!» — сказала Мишина.

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2 комментария

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tanya_1111
"У истинных любителей спорта будет интерес и к новым именам." - у истинных любителей ФК уже давно есть огромная жажда к честному судейству.
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