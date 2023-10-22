Татьяна Мишина: «Работа телеведущей подходит Туктамышевой больше всего. Она симпатичная девушка, было бы хорошо увидеть ее в кадре»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Фигурное катание

Татьяна Мишина: считаю, что работа телеведущей подходит Туктамышевой больше всего.

«Как мне кажется, у Елизаветы точно получится реализовать себя в медиаиндустрии. Она очень хорошо говорит и четко формулирует свои мысли.

Лиза очень доброжелательна, наши молодые фигуристки всегда ее уважали и любили. У нее никогда не было предвзятого отношения к новому поколению. Конечно, чему-то придется и подучиться, но она смогла бы продвинуться в этом направлении.

Считаю, что работа телеведущей подходит Туктамышевой больше всего. Позволю себе добавить ко всему мною вышеперечисленному, что она еще и достаточно симпатичная девушка. Было бы хорошо увидеть Елизавету в кадре», — сказала Мишина

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru

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26 комментариев

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Marya Y
Ответ Белла
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Ну, да. Алексей Ягудин, Ирина Слуцкая, Джонни Вейр, Тара Липински насмотревшись на Алину на ТВ пришли, всё с неё началось, даже ФК она придумала.
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-10
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Елена Спирина
Что бы Лиза не выбрала после долгого соревновательного пути, удачи ей!
+19
-4
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Tresk2
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От Загитовой уже тошнит. Лизе успеха!
+32
-21
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Tata777
посмотрим пока только Коляда удивил...
+10
0
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Mari Gams
У Лизы есть возможности и время попробовать себя в разных сферах , удачи ей !
Только вакансий телеведущих уже меньше , чём не соревнующихся спортсменов )))
+17
-8
+9
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Olga Krayz
Удачи Лизе в новой деятельности! Интересно посмотреть на неё в непривычной роли.
+8
-3
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Марио Супермарио
Можно и водочку пить в кадре
+8
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RusVector
Из Лизы получится хорошая ведущая!
+9
-6
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Marina Syrovova
Ответ Ритт
На этом этапе Гран при влоги Лизы было приятно смотреть. Надеюсь ей доверят и ведущей быть. И Ежлов станет Ежловым, а Гриша Гришей...И с "потными" фигуристами ей будет не противно обниматься.
Нет, она будет пиво с ними пить
+5
-2
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Lennuci
Ответ Светлана Романова
А че не в тренеры ,вместе с Самодуровой детишек в Питере тренировать.
Не барское это дело. Ей пожить для себя хочется. Только на ТВ для себя не поживешь.
+3
-1
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Светлана Романова
А че не в тренеры ,вместе с Самодуровой детишек в Питере тренировать.
+7
-5
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ЛисаАлиса78
Мишина тонко намекает
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Lennuci
Такое ощущение, что Мишин хочет довести свой проект Семененко до ОИ и уйти на пенсию.
Лизон на ОИ не отберется, даже если вернется после паузы, поэтому ее усиленно сватают на ТВ.
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Андрей Лоел
Гдавное,чтобы из нее не получилась Загитова.
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Хана Спектор
У Лизы все получится,желаю ей успехов.
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Биатлонная зима
Питер поддержит
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Огюст
Хочется ,что бы Лиза не забрасывало коньки свои на антресоль и не заканчивала кататься , а по выступала бы в различных шоу ! С её внешней красотой и статью должно получится элегантно и красиво да и денежег там заработала на будущее , а в ведущие всегда можно прийти !
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TheWitcher
Главное, чтобы синдрома выгорания от перенапряжения не приключилось, а то это чревато затяжными депрессиями. В шоу Плющенко, Навки, Авербуха привлекается, блог на спортсе завела, в телеведущие метит… Пожелаю Елизавете, чтобы её желания совпадали с её возможностями и силами.
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Юна73
Ответ Tresk2
От Загитовой уже тошнит. Лизе успеха!
На этом этапе ее не было,боюсь,вам надо другие причины искать вашего состояния!)
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Дружба11
Да,помимо очаровательных внешних данных Лиза интеллектуально развита, умеет говорить,обладает очень приятным тембром голоса, в ее образе детскость-а это априори доверие публики, кристальная репутация за рубежом, а учитывая отсутствие скандалов и в РФ.
Но моя Душа ждет ее на ЧР и на этапах. А лучше бы отсидела карантин и перешла в другую Федерацию для участия в международных стартах-заслужила более чем кто-либо.
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