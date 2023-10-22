Татьяна Мишина: «Работа телеведущей подходит Туктамышевой больше всего. Она симпатичная девушка, было бы хорошо увидеть ее в кадре»
Татьяна Мишина: считаю, что работа телеведущей подходит Туктамышевой больше всего.
«Как мне кажется, у Елизаветы точно получится реализовать себя в медиаиндустрии. Она очень хорошо говорит и четко формулирует свои мысли.
Лиза очень доброжелательна, наши молодые фигуристки всегда ее уважали и любили. У нее никогда не было предвзятого отношения к новому поколению. Конечно, чему-то придется и подучиться, но она смогла бы продвинуться в этом направлении.
Считаю, что работа телеведущей подходит Туктамышевой больше всего. Позволю себе добавить ко всему мною вышеперечисленному, что она еще и достаточно симпатичная девушка. Было бы хорошо увидеть Елизавету в кадре», — сказала Мишина.
«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru
Только вакансий телеведущих уже меньше , чём не соревнующихся спортсменов )))
Лизон на ОИ не отберется, даже если вернется после паузы, поэтому ее усиленно сватают на ТВ.
Но моя Душа ждет ее на ЧР и на этапах. А лучше бы отсидела карантин и перешла в другую Федерацию для участия в международных стартах-заслужила более чем кто-либо.