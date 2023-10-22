Татьяна Мишина: «Работа телеведущей подходит Туктамышевой больше всего. Она симпатичная девушка, было бы хорошо увидеть ее в кадре»

Татьяна Мишина: считаю, что работа телеведущей подходит Туктамышевой больше всего.

«Как мне кажется, у Елизаветы точно получится реализовать себя в медиаиндустрии. Она очень хорошо говорит и четко формулирует свои мысли.

Лиза очень доброжелательна, наши молодые фигуристки всегда ее уважали и любили. У нее никогда не было предвзятого отношения к новому поколению. Конечно, чему-то придется и подучиться, но она смогла бы продвинуться в этом направлении.

Считаю, что работа телеведущей подходит Туктамышевой больше всего. Позволю себе добавить ко всему мною вышеперечисленному, что она еще и достаточно симпатичная девушка. Было бы хорошо увидеть в кадре», — сказала .

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru