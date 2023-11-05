Марк Кондратюк: «Шоу Авербуха не мешало подготовке к турнирам. Надеюсь, на следующем этапе Гран-при России выступлю лучше»

Теги сборная России мужское катание Марк Кондратюк ледовые шоу Серия Гран-при России Фигурное катание

Марк Кондратюк заявил, что участие в шоу не мешает его подготовке к турнирам.

Кондратюк выступает в ледовом шоу Ильи Авербуха «Кармен». 

На этапе Гран-при России в Омске фигурист занял четвертое место. 25-26 ноября он примет участие в этапе, который состоится в Москве. 

«Я провел буквально несколько репетиций после прилета с этапа Гран‑при. Все получается неплохо. Собирались ночью несколько раз подряд и репетировали.

Шоу Авербуха никак не мешало подготовке к турнирам. Надеюсь, на следующем этапе выступлю лучше», – сказал Кондратюк.

7 комментариев

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Залина Малина
Конечно, нет, Марк) Ты ещё скажи - помогло
+17
-3
+14
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Док Аксель
Никакие шоу не заменят полноценного тренировочного процесса в подготовке к соревнованиям. Они только помогают фигуристам хорошо себя материально обеспечивать, что понятно и объяснимо в нынешних реалиях для наших спортсменов.
+5
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+5
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Mion
Надо как Гуменнику ограничение ввести на активность))
+3
0
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Алена Иванова
Ну вот и увидим на следующем этапе как не мешает
+2
0
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Mari Gams
Марк отлично катает тореадора , органичен и эмоционален , молодец ,Марк !
Удачных выступлений Маркумна стартах , стабильных , чистых прокатов !
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Юра Плисецкий
Марк, ты это сам сказал. Посмотрим как откатаешь, конечно же пусть все сложится хорошо.
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Белла
Слава богу что этот блатной ушёл в шоу и не будет грибами занимать чужое место
+6
-6
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