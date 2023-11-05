Марк Кондратюк: «Шоу Авербуха не мешало подготовке к турнирам. Надеюсь, на следующем этапе Гран-при России выступлю лучше»

Марк Кондратюк заявил, что участие в шоу не мешает его подготовке к турнирам.

выступает в ледовом шоу Ильи Авербуха «Кармен».

На этапе -при России в Омске фигурист занял четвертое место. 25-26 ноября он примет участие в этапе, который состоится в Москве.

«Я провел буквально несколько репетиций после прилета с этапа Гран‑при. Все получается неплохо. Собирались ночью несколько раз подряд и репетировали.

Шоу Авербуха никак не мешало подготовке к турнирам. Надеюсь, на следующем этапе выступлю лучше», – сказал Кондратюк.