Кондратюк о выставке своих картин в ЦСКА: «Общая концепция выражается только в стилистике выставляемых работ»

Фигурист Марк Кондратюк рассказал о выставке своих картин в ЦСКА.

Сегодня в рамках «Ночи искусств» в спорткомплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте прошла выставка работ .

«Если проводить аналогию с музыкой, то данная выставка – микстейп, не альбом. Общая концепция выражается только в стилистике выставляемых работ.

«Из прошлого» – мост, переходный этап, который призван продемонстрировать начальную стадию и связать ее с новыми будущими веяниями», – сказал Кондратюк.

Фото: «Чемпионат»