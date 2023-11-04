Кондратюк о выставке своих картин в ЦСКА: «Общая концепция выражается только в стилистике выставляемых работ»

Теги сборная России фото мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Фигурист Марк Кондратюк рассказал о выставке своих картин в ЦСКА.

Сегодня в рамках «Ночи искусств» в спорткомплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте прошла выставка работ Кондратюка.

«Если проводить аналогию с музыкой, то данная выставка – микстейп, не альбом. Общая концепция выражается только в стилистике выставляемых работ.

«Из прошлого» – мост, переходный этап, который призван продемонстрировать начальную стадию и связать ее с новыми будущими веяниями», – сказал Кондратюк.

Фото: «Чемпионат»

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25 комментариев

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Адриана
Ответ 76er
Любопытно, кто изображен на картине справа на последнем фото? )
А на остальных картинах Вы всех узнали?
+12
0
+12
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Девушка Безимени
лучше бы собаку нарисовал
а то все коты, да коты
+6
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+6
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alexnew
Ответ Девушка Безимени
лучше бы собаку нарисовал а то все коты, да коты
Мне интересно было бы увидеть портрет Трусовой в его исполнении. Вот серьезно. Хотя, возможно, такая работа уже есть на выставке.
+6
-1
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Ебздрогыч
Ну такое себе, конечно, современное искусство... Хотя, если сделать мерч с такими картинами, то будет вполне концептуально. Всяко лучше, чем про безызбежность
+9
-4
+5
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thelittlecreature
Картины такие же корявые как и его выезды с прыжков
+4
0
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Мороженко
Ответ RusVector
А где портрет его новой девушки? Теперь он же с Щербаковой тусит !
Откуда у вас такая информация?
+4
0
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Tatikolobok
Ответ Адриана
А на остальных картинах Вы всех узнали?
😂😂😂
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Дружба11
Ответ Журэма
Из Кондратюка художник, как из Трусовой певица. П-посредственность.
Не надо судить то в чем не бельмеса не понимаете, это не все работы Марка, потом любое самовыражение,а не копирование-уже уникально и ценится индивидуальный стиль,личное мироощущение и т.д. плюс это не все его работы.
+4
-1
+3
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Lilia Sadykova
интересно увидеть автопортрет;)) а вообще я видимо далека от современного искусства, вот это вот все эстетического удовольствия не приносит. Картины на любителя
+3
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76er
Любопытно, кто изображен на картине справа на последнем фото? )
+3
0
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Streetbor
Это так на него повлияли отношения с Трусовой?! Хотя может лет через сто он будет продаваться на Сотбис 🤷‍♂️
+3
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Назар Игорь
Промокашка сказал бы - " Так и я могу, ты мне Мурку нарисуй".
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umma
ох что это ???🤣🤣🤣
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Адриана
Ответ alexnew
Мне интересно было бы увидеть портрет Трусовой в его исполнении. Вот серьезно. Хотя, возможно, такая работа уже есть на выставке.
Я тоже искала, увы, не нашла.
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alexnew
Выставка - это хорошо. А где можно работы увидеть?
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Дружба11
Ответ Streetbor
Это так на него повлияли отношения с Трусовой?! Хотя может лет через сто он будет продаваться на Сотбис 🤷‍♂️
у него разные работы, тут он видимо выбрал черно-белую графику, у него интересные работы-гляньте в яндекс картинках
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Дружба11
Ответ alexnew
Выставка - это хорошо. А где можно работы увидеть?
в инете,в яндекс картинках-картины Марка Кондратюка.
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Дружба11
Ответ Ебздрогыч
Ну такое себе, конечно, современное искусство... Хотя, если сделать мерч с такими картинами, то будет вполне концептуально. Всяко лучше, чем про безызбежность
У Марка=не только черно-белые работы есть, у него творчество разнообразное-есть работы совсем с другой классической тематикой.Молодец Парень реализует себя
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Tatiana Klm
Мне понравились эти работы, их хочется рассматривать. Можно фантазировать, искать подтверждение, что же там нарисовано. И еще похоже на вязание - все в петельках, ажурное,
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RusVector
А где портрет его новой девушки? Теперь он же с Щербаковой тусит !
+6
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Журэма
Из Кондратюка художник, как из Трусовой певица.
П-посредственность.
+4
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Ритт
Видела картины Ани Щербаковой танцорши. Вот там действительно картины!!! А это....
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Флер де Лис
Ответ RusVector
А где портрет его новой девушки? Теперь он же с Щербаковой тусит !
Какой он популярный)
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Lilia Sadykova
Ответ RusVector
А где портрет его новой девушки? Теперь он же с Щербаковой тусит !
со Щербаковой и Валиевой он и до Саши общался. Так что это не сенсация.
0
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RusVector
Удачи Марку! И его новой девушке!
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