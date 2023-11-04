Кондратюк о выставке своих картин в ЦСКА: «Общая концепция выражается только в стилистике выставляемых работ»
Фигурист Марк Кондратюк рассказал о выставке своих картин в ЦСКА.
Сегодня в рамках «Ночи искусств» в спорткомплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте прошла выставка работ Кондратюка.
«Если проводить аналогию с музыкой, то данная выставка – микстейп, не альбом. Общая концепция выражается только в стилистике выставляемых работ.
«Из прошлого» – мост, переходный этап, который призван продемонстрировать начальную стадию и связать ее с новыми будущими веяниями», – сказал Кондратюк.
Фото: «Чемпионат»
а то все коты, да коты
П-посредственность.