Анастасия Губанова: «Не знаю, почему мне ставят не очень высокие баллы. Но для меня главное, что я классно откатала»

Анастасия Губанова оценила прокат в короткой программе на Гран-при Франции.

«Сегодня я очень рада тому, как откаталась. Получилось абсолютно все – и технически, и эмоционально. Я получила огромное удовольствие, точно могу сказать, что выложилась на сто процентов. Пока это лучший прокат в сезоне, на него и буду ориентироваться.

Замечаю ли, что ставят не очень высокие баллы? Конечно, не знаю, почему так. Вроде бы, стараюсь и делаю все, что в моих силах. Но для меня главное, что я классно откатала.

Сюда со мной приехал Евгений Владимирович Рукавицын, и это, конечно, много для меня значит. Совсем по-другому выходишь на лед. Тренер – это очень близкий человек, ты его видишь даже чаще, чем родителей. Поэтому, конечно, и нервничаешь чуть больше – не хочется его подвести.

Удивлена ли второму месту? Это очень приятные эмоции. Я очень хотела откатать чисто – и это, наверное, моя главная цель на сезон. А еще кайфовать от того, что я делаю.

Планы на сезон – чисто откатать весь сезон. И радовать себя и тренеров с публикой. И кайфовать от того, что я делаю.

Музыку предложил тренер и хореограф. Мне сразу понравилось. Композиция интересная, никогда на льду не слышала (Mojo в исполнении Клэр Лаффут). Я работала с профессиональной танцовщицей много в зале – и потом только на лед перенесли. Тренировки были очень веселые», – приводит слова корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Судьи превратили фигурное катание в фестиваль предвзятости