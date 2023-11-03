Анастасия Губанова: «Не знаю, почему мне ставят не очень высокие баллы. Но для меня главное, что я классно откатала»

Теги Гран-при Гран-при Франции женское катание Евгений Рукавицын Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Анастасия Губанова оценила прокат в короткой программе на Гран-при Франции.

«Сегодня я очень рада тому, как откаталась. Получилось абсолютно все – и технически, и эмоционально. Я получила огромное удовольствие, точно могу сказать, что выложилась на сто процентов. Пока это лучший прокат в сезоне, на него и буду ориентироваться.

Замечаю ли, что ставят не очень высокие баллы? Конечно, не знаю, почему так. Вроде бы, стараюсь и делаю все, что в моих силах. Но для меня главное, что я классно откатала.

Сюда со мной приехал Евгений Владимирович Рукавицын, и это, конечно, много для меня значит. Совсем по-другому выходишь на лед. Тренер – это очень близкий человек, ты его видишь даже чаще, чем родителей. Поэтому, конечно, и нервничаешь чуть больше – не хочется его подвести.

Удивлена ли второму месту? Это очень приятные эмоции. Я очень хотела откатать чисто – и это, наверное, моя главная цель на сезон. А еще кайфовать от того, что я делаю.

Планы на сезон – чисто откатать весь сезон. И радовать себя и тренеров с публикой. И кайфовать от того, что я делаю.

Музыку предложил тренер и хореограф. Мне сразу понравилось. Композиция интересная, никогда на льду не слышала (Mojo в исполнении Клэр Лаффут). Я работала с профессиональной танцовщицей много в зале – и потом только на лед перенесли. Тренировки были очень веселые», – приводит слова Губановой корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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17 комментариев

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Аленка_76
Насте действительно занижают оценки,но выступила сегодня очень хорошо.
Удачи завтра!
+21
-5
+16
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Надумочка
Ответ Ирина2001
Странно, что не знает почему так ставят, или так наивна
Скорее, не настолько глупа, чтобы говорить это вслух.
+13
-2
+11
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Pennywise
Уже писал после финки, что занижают. Ей откровенно занижают. Она сегодня очень хорошо откатала, придраться не к чему, но компы ставят за чистый прокат всего на балл выше, чем развалившейся Репонд.
+8
-1
+7
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Ирина2001
Странно, что не знает почему так ставят, или так наивна
+13
-9
+4
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Александр
наверное, потому что isu оценивает "фигурное катание на коньках", а не "на руках"🤷 постояла здесь - руками помахала, постояла там... и что, это типа хорошо оценить должны были???
+7
-4
+3
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ретроградный меркурий
Внимательно посмотрел на программу Насти, и если не считать 1-2 баллов, которые можно накинуть в компах, вообще не понимаю, на что она жалуется. Отгоили её совершенно адекватно, даже щедро. 3F3T с базовой тройки, с долгой подготовкой и коротким выездом на +1,51 - заслуженно, больше ну никак не тянет. Дупель с длинного базового захода с дуги и коротким выездом на +0,66 - более чем щедро. Лутц - долгая подготовка к прыжку, но из плюсов усложненный выезд. Ни один прыжок не проходит по критерию безусильности - наоборот, выглядят довольно натужно, высота и пролетность - тоже нет, по высоте на тоненького, выезды короткие. Вращения - позиции некрасивые, растяжка у Насти отвратительная для топа, в либеле она вообще не гнется. Дорожку справедливо оценили на 2 уровень, я тоже мысленно половину шагов сразу выкинул - петли незачёт по рисунки, чоктау через две ноги, по твиззлам тоже есть вопросы (больше похожи на многократные тройки). А для более высокой второй оценки у Губановой слишком ученическая презентация, к тому же она выпадает из программы, пока готовится к прыжкам, от этого страдает целостность программы. Хочешь выше баллы - усложняй прыжки, добавляй сложные заходы, выезды, риппоны, быстрее входи в прыжки, работай над презентацией и качеством шагов и вращений. А то звучит как нытье "дайте грибов как у Сакамото". Так Сакамото катается получше, да и вес у японской федерации всяко выше грузинской, вот ей и грузят как не в себя.
+6
-3
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
честно ей все ставят. скучные проги и скучное катание, простенькое. вот в юниорах она брала за душу, сейчас ей нечем брать.
ни один ее элемент не назвать суперклассным
+6
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Мороженко
Она действующая чемпионка Европы, а компы как не знаю у кого....
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thelittlecreature
Получила ровно то, на что накатала... Меньше слушай подхалимов диванных и больше работай над качеством исполнения своих программ, тогда и оценки повысятся
+2
0
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tanya_1111
Ответ thelittlecreature
Компы дают за конкретный прокат, а не за статус чемпионки чего-то там
Вы новичок в ФК?
+2
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Oleandra
Привыкай.. без ультра си и качественных программ на что ты надеешься ещё?
+5
-4
+1
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Lubas
А за что ставить высокие баллы?
+1
0
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Идеальный шторм
Мы тоже не поняли оценок
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-2
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Любитель_ФК
Ну если уж Гемма пишет про Губанову, что скучные проги и получила то , что заслужила, то значит действительно плохи дела у русской грузинки.
0
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