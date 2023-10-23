Левито о Гран-при США: «Горжусь вновь оказаться на подиуме. Буду становиться лучше к следующим стартам»

Теги Гран-при Гран-при США сборная США женское катание Изабо Левито Фигурное катание

16-летняя фигуристка Изабо Левито высказалась о серебре на этапе Гран-при США.

Левито заняла второе место на турнире в Аллене, суммарно набралв 208,15 балла.

«Skate America – это для меня особое событие, при домашних трибунах. Я очень довольна тем, как все прошло, и горжусь вновь оказаться на подиуме (в прошлом сезоне Левито тоже стала второй на Гран-при в США – Sports.ru).

Главным отличие по сравнению с прошлым годом – сейчас я уже лучше представляю, что происходит на столь крупных соревнованиях. Чувствую, что стала опытнее.

С нетерпением жду возвращения домой, буду работать над программами и становиться лучше к следующим стартам», – сказала Левито.

У лучшей фигуристки США слишком буквальный наряд: танцует со змеей на руке, показывает змеиный язык

14 комментариев

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Rina
Очень понравилась КП у Изабо!
+4
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Мороженко
Ответ Белла
Американская федра не спешит грибовать лучшую фигуристку страны, а у нас федра сама пиарит, накручивает баллы своим протеже из правильных штабов, вчера ветлугина с одним квадом на первое место затащили
У Ветлугина компоненты и отрыв в КП
+4
0
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Елена Спирина
Удачи тебе, Изабо на будущих стартах!
+3
0
+3
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Мороженко
Жаль, что Изабо ещё долго будут задвигать под Хендрикс и Каори при чистых прокатах.
+3
-1
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Док Аксель
На её скольжение, хорео и пластику в прокатах программ интересно и приятно смотреть. Усложниться бы в прыжковом контенте и другие будут баллы и результаты. Удачи !
+2
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Белла
Ответ Мороженко
Жаль, что Изабо ещё долго будут задвигать под Хендрикс и Каори при чистых прокатах.
У них нет лакерника, он бы сразу изабо в космос отправил
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Нурсултан Хамзаев
Почему ее потапили на 5 баллов?
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Белла
Американская федра не спешит грибовать лучшую фигуристку страны, а у нас федра сама пиарит, накручивает баллы своим протеже из правильных штабов, вчера ветлугина с одним квадом на первое место затащили
+1
-1
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Владимир Георгия
Ну -ну , по факту это вторая лига женского ФК в мире, высшая лига в России.
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Аленка_76
Очень нравится Изабо.
Удачи на следующих стартах!
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Pennywise
Ответ Мороженко
Жаль, что Изабо ещё долго будут задвигать под Хендрикс и Каори при чистых прокатах.
Хендрикс объективно сильней Левито. Их смешно сравнивать. Разный уровень.
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22somebody22
Ответ Владимир Георгия
Ну -ну , по факту это вторая лига женского ФК в мире, высшая лига в России.
Россия уже 2-й сезон отстранена от международных соревнований,эти спортсмены соревнуются между собой,сейчас им глубоко плевать,на нашу лигу.
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Мороженко
Ответ Владимир Георгия
Ну -ну , по факту это вторая лига женского ФК в мире, высшая лига в России.
Пока никакой высшей лиги у нас нет, все топы закончили. А нынешнее поколение сильно слабее. Не факт, что Петросян бы поставили выше Хендрикс с такими прокатами, как сейчас. Тем более рейтинга у неё нет.
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На Пекин
Ответ Владимир Георгия
Ну -ну , по факту это вторая лига женского ФК в мире, высшая лига в России.
Но и условия подготовки у них, и у нас отличаются. Меньше льда, учиться в школе ещё надо и так далее.
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