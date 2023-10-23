Левито о Гран-при США: «Горжусь вновь оказаться на подиуме. Буду становиться лучше к следующим стартам»

16-летняя фигуристка Изабо Левито высказалась о серебре на этапе Гран-при США.

Левито заняла второе место на турнире в Аллене, суммарно набралв 208,15 балла.

«Skate America – это для меня особое событие, при домашних трибунах. Я очень довольна тем, как все прошло, и горжусь вновь оказаться на подиуме (в прошлом сезоне Левито тоже стала второй на Гран-при в США – Sports.ru).

Главным отличие по сравнению с прошлым годом – сейчас я уже лучше представляю, что происходит на столь крупных соревнованиях. Чувствую, что стала опытнее.

С нетерпением жду возвращения домой, буду работать над программами и становиться лучше к следующим стартам», – сказала Левито.

У лучшей фигуристки США слишком буквальный наряд: танцует со змеей на руке, показывает змеиный язык