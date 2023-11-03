Жулин о совмещении шоу и соревнований: «Отношусь плохо. Нужно определиться: ты спортсмен или шоумен»

Александр Жулин критически высказался об участии действующих спортсменов в шоу.

– Все больше топ-спортсменов делают выбор в пользу шоу. Насколько это здоровая ситуация?

– Это спортсмены, которые понимают, что очень многое сделали в спорте. У них накопилась усталость. Супермолодые девушки не заканчивают, но опытные девушки, которые еще получили какие-то травмы, завершают. Они хотят подзаработать и реализовать себя в шоу.

Но ФФКР (Федерация фигурного катания России) сейчас очень многое делает, чтобы спортсмены сохраняли возможность выступать, чтобы у всех было желание соревноваться внутри России. За это благодарен федерации.

– А что скажете о ситуации, при которой действующие спортсмены активно выступают в шоу параллельно с соревнованиями?

– В целом, отношусь плохо. Нужно зацикливаться на том, что ты делаешь. Либо ты в спорте, либо в шоу, нужно сделать выбор. Когда два или три шоу, то ничего страшного, а когда погружаешься в турне или сплошные шоу, то ты теряешь форму, это уже совсем другая работа. Нужно определиться: ты спортсмен или шоумен, – сказал заслуженный тренер России Жулин.