Александр Жулин: «Международные старты смотрю. Собственно, вижу, какие качественные прокаты, но и вижу где-то плохие»

Александр Жулин считает, что лучшие танцевальные дуэты тренируются в его группе.

– Можно сказать, что у вас лучшие танцевальные дуэты в России?

– Сейчас – да.

– А если сравнить с международным уровнем?

– Во-первых, нужно попасть на международный уровень и в одну разминку, потом уже делать какие-то выводы. Сравнивать – очень неблагодарное дело. Надо смотреть на одном льду, на тренировке. Один турнир в Канаде, другой – в Красноярске, глупо будет сравнивать.

– Но вообще смотрите международные старты? Какой-то анализ для себя проводите?

– Конечно, смотрю. Собственно, вижу, какие качественные прокаты, но и вижу где-то плохие. Опять же скажу, что очень сложно сравнивать, когда так происходит. У нас не легкая атлетика, что хоть где ты пробежал быстро – и это хороший результат, – сказал .