Александр Жулин: «Международные старты смотрю. Собственно, вижу, какие качественные прокаты, но и вижу где-то плохие»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин считает, что лучшие танцевальные дуэты тренируются в его группе.

– Можно сказать, что у вас лучшие танцевальные дуэты в России?

– Сейчас – да.

– А если сравнить с международным уровнем?

– Во-первых, нужно попасть на международный уровень и в одну разминку, потом уже делать какие-то выводы. Сравнивать – очень неблагодарное дело. Надо смотреть на одном льду, на тренировке. Один турнир в Канаде, другой – в Красноярске, глупо будет сравнивать.

– Но вообще смотрите международные старты? Какой-то анализ для себя проводите?

– Конечно, смотрю. Собственно, вижу, какие качественные прокаты, но и вижу где-то плохие. Опять же скажу, что очень сложно сравнивать, когда так происходит. У нас не легкая атлетика, что хоть где ты пробежал быстро – и это хороший результат, – сказал Жулин

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lanna
Заочно неудобно лукошками меряться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий