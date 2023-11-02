Мемориал Дениса Тена. Эгадзе, Чжу Хон Лим, Леванди, Данильянц, Ким Хан Киль выступят с произвольными программами

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3 ноября на Мемориале Дениса Тена мужчины покажут произвольные программы.

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Астана, Казахстан

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 16.40 по московскому времени.

Первая разминка

1. Диас Жиренбаев (Казахстан)

2. Бурак Демирбога (Турция)

3. Федор Читипаховян (Армения)

4. Басар Октар (Турция)

Вторая разминка

5. Вальтер Виртанен (Финляндия)

6. Сами Хамми (Франция)

7. Никита Старостин (Германия)

8. Семен Данильянц (Армения)

Третья разминка

9. Кирилл Марсак (Украина)

10. Ким Хан Киль (Южная Корея)

11. Арлет Леванди (Эстония)

12. Чжу Хон Лим (Южная Корея)

13. Ника Эгадзе (Грузия)

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