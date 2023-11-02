Базарова о словах Косторной про судейство: «Подобные разговоры цепляют лишний негатив. Но такого, что твое интервью прочитают и исправят оценки – не будет»

Вера Базарова высказалась о критике Алены Косторной в адрес судей.

в паре с Георгием Куницей заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Омске. Фигуристка раскритиковала судейство в интервью после проката произвольной программы.

– Насколько в принципе этично говорить фигуристу о судействе, особенно о несогласии с результатами от проката? Особую актуальность эта тема приобрела после недавних ярких высказываний Алены Косторной.

– Можете не верить, но мне даже трудно вспомнить моменты в карьере, когда я хотела бы публично поговорить про судейство, вернее про недовольство оценками... Мне кажется, куда разумнее проанализировать результат, сделать работу над ошибками. Понять, в чем проблема, проработать неудачные моменты и доказывать делом, а не словами.

Подобные разговоры привлекают внимание, цепляют лишний негатив. Но такого, что твое интервью прочитают и исправят оценки – не будет. И вряд ли подобная реакция повлияет положительно на отношение к тебе судей на следующих соревнованиях, скорее даже наоборот. Это лишний шум, на который не стоит отвлекаться. Думаю, что Алена сказала многое на эмоциях, не успев даже все обдумать.

– История Алены сама по себе скорее про эмоции. Чтобы одна из лучших одиночниц мира переходила в парное катание – подобного мы еще не видели. Вам понятно, почему ее оценки из одиночного так быстро не трансформируются в успех в парном катании?

– Многих удивляет, как она может ошибаться на базовых прыжковых элементах, которые делала спокойно еще полтора года назад. Но я как парница ее понимаю. Ей приходится многому учиться с нуля, делать очень большой объем непривычной работы. И я на самом деле восхищаюсь Аленой с Гришей, за полгода они прошли колоссальный путь. Выучили в таком взрослом возрасте все парные элементы, и на Гран-при мы видели и поддержки, и тодесы на уровне лучших пар.

Пока не хватает концентрации внимания, много моральных и физических сил забирают парные элементы, поэтому прыжки и выпадают. Это вопрос времени, ребятам надо освоиться в новом статусе. Когда ты один и когда ты в паре – это две большие разницы. Сейчас идет период притерки, который нужно перетерпеть, – сказала трехкратный призер чемпионатов Европы.

В оценках Косторной и Куницы много странного. Но это не заговор, а системная проблема в судействе