Тутберидзе об уходе Трусовой к Плющенко: «Сашка пришла и с виноватым взглядом сказала, что ей нужно сменить обстановку. То есть мы тебе надоели? Ну да»
Этери Тутберидзе рассказала подробности ухода Александры Трусовой из ее группы.
В мае 2020 года Трусова ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спустя год, в мае 2021 года, фигуристка вернулась обратно.
– Что происходило, когда она уходила?
– Сашка пришла и, как обычно, с таким виноватым взглядом, сказала, что устала от всего и ей нужно сменить обстановку. То есть мы тебе надоели? Ну, да.
– Когда она возвращалась, спросили, соскучилась ли она?
– Я уже на чемпионате мира поняла, что она вернется. Ты понимаешь, когда человек не избегает взгляда, а ищет его. Она уже искала этот взгляд.
Она очень некрасиво себя вела по отношению к своему тренеру, потому что она от него бегала.
Она сама себя разминала, сама вышла на лед, даже не подошла к нему. Некрасиво, но все было ясно. Я осознала, что у них какой-то конфликт, – сказала Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Трусова продержалась у Плющенко всего год: чего добилась? Кто ее все-таки тренировал? И как все разрушилось?
В остальное могу поверить,Евгений,все-таки,не смог найти к ней подход,про её наглость Роднина говорила,что она Плющенко на тренировке,вообще,не слушала,делала,что хотела.Вот поэтому,выше бронзы в Стокгольме ничего не выиграла.
То на звонки не отвечала, то с виноватым лицом приходила. Они там совсем заврались в ТШТ
вот зачем выносить на публику свои замечания и догадки о том, что по ее мнению просиходит между другим тренером и его спортсменкой?
Но зачем сейчас эти излияния нужны? Кому? Зачем? Это стратегия какая-то, многоходовочка?. Или начинающийся рано маразм