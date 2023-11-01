Тутберидзе об уходе Трусовой к Плющенко: «Сашка пришла и с виноватым взглядом сказала, что ей нужно сменить обстановку. То есть мы тебе надоели? Ну да»

Этери Тутберидзе рассказала подробности ухода Александры Трусовой из ее группы.

В мае 2020 года Трусова ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спустя год, в мае 2021 года, фигуристка вернулась обратно.

– Что происходило, когда она уходила?

– Сашка пришла и, как обычно, с таким виноватым взглядом, сказала, что устала от всего и ей нужно сменить обстановку. То есть мы тебе надоели? Ну, да.

– Когда она возвращалась, спросили, соскучилась ли она?

– Я уже на чемпионате мира поняла, что она вернется. Ты понимаешь, когда человек не избегает взгляда, а ищет его. Она уже искала этот взгляд.

Она очень некрасиво себя вела по отношению к своему тренеру, потому что она от него бегала.

Она сама себя разминала, сама вышла на лед, даже не подошла к нему. Некрасиво, но все было ясно. Я осознала, что у них какой-то конфликт, – сказала Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Трусова продержалась у Плющенко всего год: чего добилась? Кто ее все-таки тренировал? И как все разрушилось?