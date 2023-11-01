Тутберидзе об уходе Трусовой к Плющенко: «Сашка пришла и с виноватым взглядом сказала, что ей нужно сменить обстановку. То есть мы тебе надоели? Ну да»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Фигурное катание

Этери Тутберидзе рассказала подробности ухода Александры Трусовой из ее группы.

В мае 2020 года Трусова ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спустя год, в мае 2021 года, фигуристка вернулась обратно.

– Что происходило, когда она уходила?

– Сашка пришла и, как обычно, с таким виноватым взглядом, сказала, что устала от всего и ей нужно сменить обстановку. То есть мы тебе надоели? Ну, да.

– Когда она возвращалась, спросили, соскучилась ли она?

– Я уже на чемпионате мира поняла, что она вернется. Ты понимаешь, когда человек не избегает взгляда, а ищет его. Она уже искала этот взгляд.

Она очень некрасиво себя вела по отношению к своему тренеру, потому что она от него бегала.

Она сама себя разминала, сама вышла на лед, даже не подошла к нему. Некрасиво, но все было ясно. Я осознала, что у них какой-то конфликт, – сказала Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Трусова продержалась у Плющенко всего год: чего добилась? Кто ее все-таки тренировал? И как все разрушилось?

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86 комментариев

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buturlinomo
Зачем она вываливает такие подробности на потребу публики? С таким смаком, упоением.... как будто ей тоже 16 лет
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Хорошее Настроение
Зачем она рассуждает сейчас про отношение Саши и Плюща? Это не профессионально, и не ее дело. Как бы она к нему не относилась он тоже Тренер, считай коллега. Попробовал кто нибудь о ней сказать что то по типу: "Липницкая уже тогда холодно вела себя с Тутберидзе, было понятно что она уйдет" Хаю бы было много, быстро бы всех осадила. А сама...
+21
-6
+15
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22somebody22
Виноватый взгляд?А сама Саша буквально на днях сказала,что не считает смену тренера предательством.
В остальное могу поверить,Евгений,все-таки,не смог найти к ней подход,про её наглость Роднина говорила,что она Плющенко на тренировке,вообще,не слушала,делала,что хотела.Вот поэтому,выше бронзы в Стокгольме ничего не выиграла.
+23
-9
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k4rmazin2007
"Тренерским штабом мы можем подтвердить, что Саша больше не тренируется в нашей группе, об этом нас поставили в известность ее родители, - сказал Глейхенгауз. - Каждый из наших тренеров разговаривал с родителями спортсменки по телефону. Лично с Сашей побеседовать не удалось. На наши телефонные звонки она не отвечала".

То на звонки не отвечала, то с виноватым лицом приходила. Они там совсем заврались в ТШТ
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antrrap
Ответ Jessi
Как это? Коньками кидалась, несдержанная и т.д.
Ну это она рассказала как факт. И без негативного окраса. Наоборот подчеркнула, что вот Саша такая и что
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k4rmazin2007
Только Тутберидзе из тренеров способна на такие дешевые провокации. Представляю в какой истерике были бы её фанаты, если бы Плющенко или Соколовская начали бы также беспардонно обсуждать про отношения Тутберидзе и её учениц
+17
-7
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
тутберидзе редко дает интервью, но каждый раз она показывает себя с самой некрасивой стороны, с которой только может показать себя человек на ее месте)
вот зачем выносить на публику свои замечания и догадки о том, что по ее мнению просиходит между другим тренером и его спортсменкой?
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tanya_1111
А чего не рассказывает как Саша обратно пришла? Или не охота рассказывать как сама позвонила Трусовым.
+16
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Мария Тихонова
Ответ buturlinomo
Зачем она вываливает такие подробности на потребу публики? С таким смаком, упоением.... как будто ей тоже 16 лет
По показу смс, по стихам в инсте, пересказу сказанного приватно - давно уже было ясно, что эмоционально она как подросток. А это интервью показало уже не просто подростковые обиды, а нечто большее.
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Jessi
Ответ antrrap
Все равно про Сашу негативного она ничего не сказала в отличие от той же Жени)
Как это? Коньками кидалась, несдержанная и т.д.
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Orange carrot
Надо же, а про Плюща гадостей не будет?😅ну мы так не играем
+11
-2
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antrrap
Ответ Леди Брэкнелл
Решила напрячь отношения между Сашкой и Плющенко. Еще одна месть? Раскрылась во всей красе женщина...
Саша в своем последнем интервью то же самое рассказывала про чм. Значит, ничего такого в этом нет
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vylysypydystychky
Неэтично, что Тутберидзе говорит о Плющенко, не называя по имени. Раз взялась обсуждать публично его отношения со спортсменами, то и имя надо назвать, тем более, что на том ЧМ Саша была только с одним тренером по регламенту - это был Плющенко, в отличии от тшт, которые приехали целым табором.
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Natalia Solomakha
Горшочек кудрявый всё варит и варит.
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vylysypydystychky
Между прочим, после того ЧМ Трусова сказала, что остаётся у Плющенко. Новость о переходе в тшт появилась гораздо позже. Если Трусова и Плющенко и могли повздорить тогда, это же не означает, что она сразу побежала искать другого тренера.
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Белла
На ЧМ на разминке когда Саша штамповала квады, а у Ани полный ноль, я поняла что этери и федра вернут Сашу, а этери я не верю, все хорошо было у Саши с Плющенко
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Бу!
А как же ножи в спину, убежала и не отвечала на звонки?
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Jessi
Про Боброву уже было? «Женя задружилась с Катей Бобровой, и все-это уже другая девочка»🤣
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Kript
Уже всё про Сашку повытаскивала, теперь вот взгляд виноватый и от тренера бегала оказывается.
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KMR
Придумать Сашу с виноватым взглядом это талант особый нужен
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Е...С
Ответ vylysypydystychky
Неэтично, что Тутберидзе говорит о Плющенко, не называя по имени. Раз взялась обсуждать публично его отношения со спортсменами, то и имя надо назвать, тем более, что на том ЧМ Саша была только с одним тренером по регламенту - это был Плющенко, в отличии от тшт, которые приехали целым табором.
Плющенко не разрешили взять второго тренера, а Тутберидзе все позволено.
+6
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Nensy22
У меня только один вопрос : зачем ???? Понятно , что спортсмены не ангелы, тренеры тем более, особенно такие как Этери, Линичук, Тарасова, Винер и тд.
Но зачем сейчас эти излияния нужны? Кому? Зачем? Это стратегия какая-то, многоходовочка?. Или начинающийся рано маразм
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tanya_1111
Чье белье она еще не доставала?
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Юлия Ягунова
Как то в магазине, в день смерти близкого человека, я встретила своего бывшего, и он мне потом написал, что мой взгляд к нему был призывным и заявлял, что я умоляла его вернуться.. к слову, как можно ичтолковать в свою пользу грустный взгляд другого человека..
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Алеся Ткаченко
Ответ Veronika spuria
Да, а ещё Саша так хорошо поздравляла всех своих тренеров с праздником. А может быть до Саши просто не доходит, что они имеют чувства. И всё эти поздравления, букеты идут не от сердца, а просто так приличнее.
Вспомнила слова карманного хореографа ЭТ Железнякова который утверждал что надо хорошо уходить и проблем не будет.Только не уточнил,что от ЭТ нормально только на пенсию уходят.Во всех остальных случаях спортсмены всегда будут плохие.И конечно,только ЭТ имеет право на чувства,у спортсменов такого права нет
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