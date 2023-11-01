Ирина Роднина: «Я ничего не говорила о тренировках Тутберидзе. Говорила, что в ее штабе есть психологические проблемы – это было после Олимпиады»

Теги сборная России Ирина Роднина Этери Тутберидзе Спорт-Экспресс Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что не высказывалась о тренировках Этери Тутберидзе.

– Ирина Константиновна, не хотите на тренировку к Тутберидзе прийти? Ее слова: «Она рассказывает непонятные истории, что я жестко тренирую. Ты найди в себе силы и время – приезжай на каток, посиди на тренировке, хотя бы одной. Что же ты рассказываешь, не видя и не слыша?»

– Я о ее тренировках ничего не говорила. Я говорила, что в штабе Тутберидзе есть психологические проблемы. Это было после выступлений девочек на Олимпиаде. Для того чтобы иметь мнение по поводу этого события, мне не надо быть на ее тренировках.

Во-вторых, она точно так же, как и я, имеет право говорить то, что она думает. Все это право имеют. Если у нее есть какие-то предложения, она бы могла не дожидаться большого интервью, а пригласить.

Найти меня в мире фигурного катания города Москвы не так и тяжело. Пока у меня нет желания прийти на ее тренировки.

– Видимо, она считает, что у вас должно быть больше информации, чтобы говорить.

– Правда? Я в свои 74 года имею право говорить то, что считаю для себя нужным, как любой гражданин Российской Федерации.

То же самое право есть и у нее. А задрав штаны, бежать за комсомолом, чтобы попасть на тренировку? У нас обычно на них приглашают. Вас еще не каждый тренер допустит.

– В «Хрустальный» вроде бы не сильно допускают.

– Я понимаю, что я такая, что я пройду везде. Но ставить в неловкую ситуацию кого-либо... Я и сама работала тренером. И неласково смотрела, если кто-то без разрешения ко мне приходил смотреть на работу спортсменов. Основная масса тренировок закрытая.

– Ваше имя прозвучало, мнение нужно было узнать. Там вообще много имен в жестком контексте прозвучало.

– Ну а рядом с моим именем ее имя звучит. Что касается интервью... На обиженных воду возят. Наш президент любит поговорки – ну вот, давайте спустимся на этот уровень, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

Этери Тутберидзе: «Роднина, Бестемьянова говорят, что я как-то жестоко тренирую. Что же вы рассказываете о тренировках, не видя их? Это ложь»

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22 комментария

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Oleandra
Психологическую обстановку можно тоже только на тренировке оценить.. Тутберидзе же не оценивает депутатскую деятельность Родниной, хотя наверно тоже право имеет.. понравится ли депутатше это?
+25
-6
+19
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Марина Юрьевна
Всех на Первый к Малахову)))
+12
0
+12
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Oleandra
Психологическую обстановку можно тоже только на тренировке оценить.. Тутберидзе же не оценивает депутатскую деятельность Родниной, хотя наверно тоже право имеет.. понравится ли депутатше это?
Роднина начала с Тутберидзе потом переключилась на Загитову если правильно помню. Мы все знаем что у нее черная зависть была к Тутберидзе.
+9
-1
+8
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Свет19
Ну что следующая встреча в передаче на Первом. :) Драки, взаимные обвинения, скандалы, расследования. А то видать просмотров гран при было маловато.
+8
0
+8
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Howard Norfolk
Понеслась жара.. И это ещё Рутковские не обозначились, ждут отмашки.
+6
0
+6
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AtAmI
Ответ Howard Norfolk
Понеслась жара.. И это ещё Рутковские не обозначились, ждут отмашки.
И Вайцеховская😂
+4
0
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Alina Kernes
Да седня прям фестиваль 🎉
+4
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Yamaha555
Нужно собрать всех на лобное место для разбирательств)
+3
0
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Амонра
Все, хватит, так недолго и кукушечкой поехать. Я спать, два часа ночи, блин. Пусть комментарии настоятся,завтра продолжим это... эту... эмм...это обсуждение😝
+3
-1
+2
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Флер де Лис
Ответ Oleg152762
О! Ирина Константиновна подключилась! Ждём Татьяну Анатольевна! Всё только начинается!
ТАТ уже была
+2
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Флер де Лис
Ответ Марина Юрьевна
Всех на Первый к Малахову)))
Это будет эпос
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Максим Столбов
Жаль Этери не приплела Журову, ух это была бы легендарная битва. Хотя что это я, Журова и адекватное мнение параллельные величины.
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gift...!
Во жара.
Боюсь представить себе, что начнется, когда Этери с Лакерником начнут бабосы делить за клубную деятельность.
Мы тогдаиначитаемся и про Лакерника, и про Когана и про все их дела.
Чего Слуцкий про Дисю не спросил и про переход в Америку.
Сейчас бы уже читали про Щпильбанда и Зуеву много интересного.
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Флер де Лис
Ждем Филимоновну.
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Андор
Ответ Марина Юрьевна
Всех на Первый к Малахову)))
Он уже на втором
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N-fox
Еще не хватало приглашать Роднину))
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Natalia Gladkia
Ответ Марина Юрьевна
Всех на Первый к Малахову)))
Срочно всех на " Детектор лжи" только так можно установить истину в этом клубке" дружелюбных особей"!?
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Allbee
Ответ Oleandra
Психологическую обстановку можно тоже только на тренировке оценить.. Тутберидзе же не оценивает депутатскую деятельность Родниной, хотя наверно тоже право имеет.. понравится ли депутатше это?
А надо бы. Пользы от дкятельности этой гражданки США явно меньше в отличие от деятельности Тут
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Oleg152762
О! Ирина Константиновна подключилась! Ждём Татьяну Анатольевна! Всё только начинается!
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Allbee
Ответ Witch64
Ой да ладно, все правильно она сказала, Роднина может быть каким угодно человеком и депутатом, но то, что связано со спортом она весьма точно подмечает
Особенно про футбол 😁
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