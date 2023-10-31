Никита Кацалапов: «Горжусь званием «Полный кавалер Олимпийских игр»

Фигурист Никита Кацалапов ответил на вопросы о спорте.

О паре с Синициной: Я очень хорошо помню тот момент, когда впервые встал в пару с Викой. Думаю, что поклонники нашего вида спорта, близкие друзья и Федерация фигурного катания — все прекрасно помнят этот день. Он был судьбоносный.

Я ощущал только рвение вперед, стремление поскорее начать работу и создать вокруг нас замечательную команду. Конечно, оказалось, что все не так просто, как мы думали, и даже наших амбиций и сил было недостаточно. Нужно было очень долго «скатываться», то есть привыкать друг к другу, для того чтобы создать собственный стиль.

Об олимпийских медалях: У меня вовсе не маленькая коллекция медалей, и их количество я, наверное, даже не сосчитаю. В фигурном катании самые ценные награды можно заполучить на главных турнирах. Это чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира и, конечно, Олимпийские игры.

Самый, наверное, главный старт в нашей жизни — это именно Олимпиада. И у меня с Игр есть две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. Называется все это «Полный кавалер Олимпийских игр», я этим званием очень горжусь!

О травмах: Абсолютно точно, что после некоторых травм (например, спины) восстанавливаешься довольно долго, и в моем случае со спиной стопроцентно нужен определенный подход, который обговаривается и с врачами-реабилитологами, которые всегда со мной на связи, и с тренерами. Но существует очень много обходных путей, как укрепить свой мышечный корсет.

Поэтому, вообще говоря, все элементы, которые для нас заготавливают тренеры, мы делаем. Тут главное то, как ты проходишь реабилитацию и поддерживаешь тело в дальнейшем. Самое важное — держать тело всегда в тонусе и делать правильные упражнения.