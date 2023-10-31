Никита Кацалапов: «Горжусь званием «Полный кавалер Олимпийских игр»
Фигурист Никита Кацалапов ответил на вопросы о спорте.
О паре с Синициной: Я очень хорошо помню тот момент, когда впервые встал в пару с Викой. Думаю, что поклонники нашего вида спорта, близкие друзья и Федерация фигурного катания — все прекрасно помнят этот день. Он был судьбоносный.
Я ощущал только рвение вперед, стремление поскорее начать работу и создать вокруг нас замечательную команду. Конечно, оказалось, что все не так просто, как мы думали, и даже наших амбиций и сил было недостаточно. Нужно было очень долго «скатываться», то есть привыкать друг к другу, для того чтобы создать собственный стиль.
Об олимпийских медалях: У меня вовсе не маленькая коллекция медалей, и их количество я, наверное, даже не сосчитаю. В фигурном катании самые ценные награды можно заполучить на главных турнирах. Это чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира и, конечно, Олимпийские игры.
Самый, наверное, главный старт в нашей жизни — это именно Олимпиада. И у меня с Игр есть две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. Называется все это «Полный кавалер Олимпийских игр», я этим званием очень горжусь!
О травмах: Абсолютно точно, что после некоторых травм (например, спины) восстанавливаешься довольно долго, и в моем случае со спиной стопроцентно нужен определенный подход, который обговаривается и с врачами-реабилитологами, которые всегда со мной на связи, и с тренерами. Но существует очень много обходных путей, как укрепить свой мышечный корсет.
Поэтому, вообще говоря, все элементы, которые для нас заготавливают тренеры, мы делаем. Тут главное то, как ты проходишь реабилитацию и поддерживаешь тело в дальнейшем. Самое важное — держать тело всегда в тонусе и делать правильные упражнения.
Как же хорошо, что Габи и Гийом раскатали тебя легко и непринужденно в личке. А золото ЧМ ты взял исключительно потому, что ПС не было!, а золото ЧЕ потому что ПС ошиблись!!
И в команднике что в Сочи, что в Китае, ты не принес команде максимальный балл. "Чемпион" Оба командных золота за счет команды. И если сейас лишат команду золота, то как раз упущенных тобой баллов не хватит до бронзы! Остальные в команде сделали все на свой максимум.
Хвастун ты, Никита. И чести тебе это не делает!!!
полный
Командник цапанул на чужом горбу.
По команде-2022 пока туман, скорее всего лишат.
Так что...
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В общем гордится званием конюха, гений просто)) Если всадник, то возникает вопрос. А кого же он в своих прокатах оседлал?)) В общем, российские прокатчики как обычно заставляют хохотать меня во всё горло.