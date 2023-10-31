Никита Кацалапов: «Горжусь званием «Полный кавалер Олимпийских игр»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Фигурист Никита Кацалапов ответил на вопросы о спорте.

О паре с Синициной: Я очень хорошо помню тот момент, когда впервые встал в пару с Викой. Думаю, что поклонники нашего вида спорта, близкие друзья и Федерация фигурного катания — все прекрасно помнят этот день. Он был судьбоносный.

Я ощущал только рвение вперед, стремление поскорее начать работу и создать вокруг нас замечательную команду. Конечно, оказалось, что все не так просто, как мы думали, и даже наших амбиций и сил было недостаточно. Нужно было очень долго «скатываться», то есть привыкать друг к другу, для того чтобы создать собственный стиль.

Об олимпийских медалях: У меня вовсе не маленькая коллекция медалей, и их количество я, наверное, даже не сосчитаю. В фигурном катании самые ценные награды можно заполучить на главных турнирах. Это чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира и, конечно, Олимпийские игры.

Самый, наверное, главный старт в нашей жизни — это именно Олимпиада. И у меня с Игр есть две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали. Называется все это «Полный кавалер Олимпийских игр», я этим званием очень горжусь!

О травмах: Абсолютно точно, что после некоторых травм (например, спины) восстанавливаешься довольно долго, и в моем случае со спиной стопроцентно нужен определенный подход, который обговаривается и с врачами-реабилитологами, которые всегда со мной на связи, и с тренерами. Но существует очень много обходных путей, как укрепить свой мышечный корсет.

Поэтому, вообще говоря, все элементы, которые для нас заготавливают тренеры, мы делаем. Тут главное то, как ты проходишь реабилитацию и поддерживаешь тело в дальнейшем. Самое важное — держать тело всегда в тонусе и делать правильные упражнения.

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22 комментария

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Ирина Ельникова
Отхвачу минусов, конечно, к Кацалапову отношусь максимально нейтрально, но для меня он не полноценный олимпийский чемпион, потому что в команде. Ну или уточять надо, что мол в команде я чемпион. Что тогда не понимала эти командные медали, что сейчас, ну вот никак, имхо
+27
-6
+21
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La primavera
Мог бы хоть для приличия упомянуть, в паре с кем добыта первая и пока что единственная золотая, кавалер
+16
-2
+14
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comewhatmay
А вторую золотую уже вручили?
+14
-1
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Ритт
Прямо Платов, Мойр и Сизерон в одном флаконе.
Как же хорошо, что Габи и Гийом раскатали тебя легко и непринужденно в личке. А золото ЧМ ты взял исключительно потому, что ПС не было!, а золото ЧЕ потому что ПС ошиблись!!
И в команднике что в Сочи, что в Китае, ты не принес команде максимальный балл. "Чемпион" Оба командных золота за счет команды. И если сейас лишат команду золота, то как раз упущенных тобой баллов не хватит до бронзы! Остальные в команде сделали все на свой максимум.
Хвастун ты, Никита. И чести тебе это не делает!!!
+12
-5
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Девушка Безимени
шлем поправь
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Девушка Безимени
Ответ Marya Y
Не, Никита, полный кавалер был бы при медалях в одном виде - командных или личке, а в личке бронза Сочи и серебро Пекина. С командниками очень повезло.) Но кавалер не полный.
зато павлин
полный
+7
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Мороженко
Никита, покажи медаль с Пекина, мы не видели
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Marya Y
Не, Никита, полный кавалер был бы при медалях в одном виде - командных или личке, а в личке бронза Сочи и серебро Пекина. С командниками очень повезло.) Но кавалер не полный.
+5
0
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Shveddka
За бронзу скажи спасибо партнерше.
Командник цапанул на чужом горбу.
По команде-2022 пока туман, скорее всего лишат.
Так что...
+8
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БезызбежноНаКрасный
Шлемоносец почти что
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comewhatmay
Ответ Мороженко
Никита, покажи медаль с Пекина, мы не видели
Пока только в шапке его профиля в инсте можно увидеть)
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kovfun-barrios
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cavaliere «кавалер», далее из лат. caballarius «конюх; всадник», далее из caballus «лошадь», далее из неустановленной формы; предположительно из одного из балканских или анатолийских языков.
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В общем гордится званием конюха, гений просто)) Если всадник, то возникает вопрос. А кого же он в своих прокатах оседлал?)) В общем, российские прокатчики как обычно заставляют хохотать меня во всё горло.
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Djusik
Ответ Lenessi
Золото - это Да... В первом случае - третьи, причем к тому времени стараниями команды уже было не важно, как прокатают. Во втором случае - оба раза вторые. Опять таки за счет команды.. а так то - да, 2 золота...
Ну в эстафете же не считают кто какой прибежал.
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Блинчик
Трёхкратного Юрки нам было мало. *фейспалм*
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Алеся Ткаченко
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Одну пишем,вторая в уме
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Светлана Дрягилева
Ответ Ирина Ельникова
Отхвачу минусов, конечно, к Кацалапову отношусь максимально нейтрально, но для меня он не полноценный олимпийский чемпион, потому что в команде. Ну или уточять надо, что мол в команде я чемпион. Что тогда не понимала эти командные медали, что сейчас, ну вот никак, имхо
А для меня полный. Даже если бы у него не было этих медалей, не отменяет того, что фигурист он великолепный.
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islay
Ответ Ритт
Прямо Платов, Мойр и Сизерон в одном флаконе. Как же хорошо, что Габи и Гийом раскатали тебя легко и непринужденно в личке. А золото ЧМ ты взял исключительно потому, что ПС не было!, а золото ЧЕ потому что ПС ошиблись!! И в команднике что в Сочи, что в Китае, ты не принес команде максимальный балл. "Чемпион" Оба командных золота за счет команды. И если сейас лишат команду золота, то как раз упущенных тобой баллов не хватит до бронзы! Остальные в команде сделали все на свой максимум. Хвастун ты, Никита. И чести тебе это не делает!!!
так приехали бы и не ошибались.
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