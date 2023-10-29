Денис Ходыкин: «У Собининой сильно заболела спина за три дня до отъезда в Красноярск. Мы почти не катались, но решили ехать»

Теги сборная России пары Денис Ходыкин Таисия Собинина Серия Гран-при России Фигурное катание

Денис Ходыкин рассказал о проблемах со спиной у своей партнерши Таисии Собининой.

Пара заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Мы рады, что выступили, докатали. Мы не озвучивали это раньше, но сейчас я могу сказать спасибо врачам Красноярска, которые дали нам возможность выступить. Поставили Таисии уколы.

У нее очень сильно заболела спина за три дня до отъезда. Мы почти не катались, не делали элементы, но решили ехать. У Таисии что-то похожее на защемление, но с каждым днем ей все легче. Приняли решение упростить контент», – сказал Ходыкин.

«Первый день с кровати встать не могла. Не думаю, что это что-то серьезное. Я только по физике боялась, по элементам – нет», – отметила Собинина.

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9 комментариев

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galik55
Денис молодцы фишек Бетина наброса прилично, программа ПП классная.
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vanessa2021
Ребята - большие молодцы, Таисия- красавица!

Уже есть парность, скатанность, элементы чище. Все будет.
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Мороженко
Нужно лечиться и обследоваться Таисии
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Анастасия Прудникова
Таисии восстановления. Почему-то давно не слышно про бывшую партнершу Ходыкина - Павлюченко. Очень нравилась мне эта пара раньше. Нашла ли она партнера или по-прежнему в поиске? Восстановила ли здоровье для того, чтобы выступать на соревнованиях?
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Маргарита В Сафронова
Денис стал такой красавец! Вот обновился так обновился. Удачи!
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galik55
Ответ Мороженко
Нужно лечиться и обследоваться Таисии
Да Таисии восстановления.
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Defender64
Со здоровой спиной бронзу бы взяли:))
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Док Аксель
Для меня слышать проблемы со спиной, это как наступить на любимый мозоль. Но я с этой проблемой уже 20 лет бодаюсь ( 3 межпозвоночные грыжи в поясничном отделе ). Но молодёжи это никак нельзя запускать. Тем более, что фигуристы с этой проблемой в зоне риска. Здоровья Таисии, сделать МРТ, провести УМО и быть в спортивной форме. Удачи !
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aleshon
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Очень грустно всё это слушать. Подготовка у всех скомканая и количество стартов после отстранений слишком мало. Готовиться к чемпионату России очень сложно. Есть большая вероятность, что пик формы может придти не на чемпионат России, а на Кубок Первого канала.
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