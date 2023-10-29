Денис Ходыкин: «У Собининой сильно заболела спина за три дня до отъезда в Красноярск. Мы почти не катались, но решили ехать»

Денис Ходыкин рассказал о проблемах со спиной у своей партнерши Таисии Собининой.

Пара заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Мы рады, что выступили, докатали. Мы не озвучивали это раньше, но сейчас я могу сказать спасибо врачам Красноярска, которые дали нам возможность выступить. Поставили Таисии уколы.

У нее очень сильно заболела спина за три дня до отъезда. Мы почти не катались, не делали элементы, но решили ехать. У Таисии что-то похожее на защемление, но с каждым днем ей все легче. Приняли решение упростить контент», – сказал .

«Первый день с кровати встать не могла. Не думаю, что это что-то серьезное. Я только по физике боялась, по элементам – нет», – отметила Собинина.