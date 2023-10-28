Ходыкин об оценках за короткую программу: «Посмотрели распечатки, все по делу. Видим, над чем работать дальше»

Теги Елена Чайковская сборная России пары Денис Ходыкин Таисия Собинина Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Фигурист Денис Ходыкин оценил дебютное выступление в паре с Таисией Собининой.

Фигуристы получили 63,40 балла за прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске и занимают пятое место.

«На самом деле, посмотрели распечатки, все по делу. Видим, куда должны работать, мы учли замечания, которые нам сказали после контрольных прокатов, видно, что у нас получилось эти моменты исправить. Видим, над чем работать дальше.

Нам, конечно, пока все дается с трудом. Приходится слишком много о чем думать, чтобы выполнять, нет ощущения исполнения на автомате. В любом случае рады соревновательному дебюту, вообще приятно кататься на публике, видеть, когда тебе хлопает Елена Анатольевна Чайковская после проката.

Рады получить оценку нашему катанию, это первая оценка того, что мы накатали, нашей пары вообще. От этого будем отталкиваться, будем работать дальше. В том числе над тем, чтобы нравиться всем», – сказал Ходыкин.

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10 комментариев

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Ostinato
И это человек, который выступает в парах много лет на высоком уровне и даже медали с международных стартов привозил в паре. «Учли замечания», «все по делу», «видим над чем работать дальше». А у него не в пример лучше парные элементы получаются в отличии от…
+19
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+18
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OKV
Какой контраст с некой новоиспеченной парой...
Хочется чтобы все получилось у Дениса и Таисии!
+12
-2
+10
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Дарья Виноградова
Надеюсь новоделами КК перестанут сыпать, как не в себя
+10
-3
+7
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Katerina Sunny
Молодец Денис, что всё правильно понимает. Нужно время, чтобы скататься. А то были разговоры про квады, сейчас, итак, есть над чем работать.
+5
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+5
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Алеся Ткаченко
Правильный настрой,Денис.Ваша пара с Таей замечательная.
+4
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+4
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Ostinato
Ответ Ayla
Я все понимаю, что звучит это вежливо и в сто раз адекватнее КК, но!... с другой стороны... Денис никогда так ничего и не выигрывал с Дашей, как бы грубо не звучало, но это скорее не чемпионская позиция и отчасти пофигиста
В смысле ничего не выигрывал? Чемпион мира среди юниоров. Медали с ЭГП (не внутренних, а нормальных), участник двух ФГП. Медаль с ЧЕ.
Не чемпионская и позиция пофигиста - это "да пофиг, что там судьи наставили, мы лучше всех". А он говорит, что собирается расти дальше и исправлять ошибки. Где вы видели пофигиста, который исправляет что-то?
+2
-1
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B.Jones
Какой пусик.
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Алеся Ткаченко
Ответ Дарья Виноградова
Надеюсь новоделами КК перестанут сыпать, как не в себя
Хотелось бы.А то они что-то совсем обнаглели,хотя казалось бы дальше наглеть некуда.
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Ayla
Ответ Ostinato
В смысле ничего не выигрывал? Чемпион мира среди юниоров. Медали с ЭГП (не внутренних, а нормальных), участник двух ФГП. Медаль с ЧЕ. Не чемпионская и позиция пофигиста - это "да пофиг, что там судьи наставили, мы лучше всех". А он говорит, что собирается расти дальше и исправлять ошибки. Где вы видели пофигиста, который исправляет что-то?
из того, что вы перечислили побед то нет... юниоров я не беру, это другой жанр. Про "расти и развиваться" это обычная фраза, кто ее только не говорил, а толку
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