Ходыкин об оценках за короткую программу: «Посмотрели распечатки, все по делу. Видим, над чем работать дальше»

Фигурист Денис Ходыкин оценил дебютное выступление в паре с Таисией Собининой.

Фигуристы получили 63,40 балла за прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске и занимают пятое место.

«На самом деле, посмотрели распечатки, все по делу. Видим, куда должны работать, мы учли замечания, которые нам сказали после контрольных прокатов, видно, что у нас получилось эти моменты исправить. Видим, над чем работать дальше.

Нам, конечно, пока все дается с трудом. Приходится слишком много о чем думать, чтобы выполнять, нет ощущения исполнения на автомате. В любом случае рады соревновательному дебюту, вообще приятно кататься на публике, видеть, когда тебе хлопает Елена Анатольевна Чайковская после проката.

Рады получить оценку нашему катанию, это первая оценка того, что мы накатали, нашей пары вообще. От этого будем отталкиваться, будем работать дальше. В том числе над тем, чтобы нравиться всем», – сказал .