Дмитрий Алиев: «Сейчас рано начинают прыгать четверные. Тем, у кого тело как молодая картошечка, проще – у нас, ветеранов, уже с гнильцой»
Дмитрий Алиев высказался о четверных прыжках у молодых фигуристов.
Алиев одержал победу на этапе Гран-при России в Красноярске, Александр Самарин занял второе место. Фигуристы исполнили произвольную программу с ошибками.
«Самарин сказал, что мы ветераны? Мы с ним одни дети 90-х остались, остальные помладше.
Сейчас рано начинают прыгать четверные прыжки – как тот же Марк Кондратюк. Тем, у кого тело как молодая картошечка, проще. У нас уже... C гнильцой.
Но приятно побеждать в такой компании, ты доказываешь прежде всего себе, что способен еще на что-то», – сказал чемпион Европы 2020 года.
В нашей фигурке эксперименты с национальным колоритом: у Самарина «Яблочко», у Алиева «Любэ». Подтолкнуло отстранение
Димушка-оладушка
Димушек-оладушек
🤣🤣🤣