Дмитрий Алиев: «Сейчас рано начинают прыгать четверные. Тем, у кого тело как молодая картошечка, проще – у нас, ветеранов, уже с гнильцой»

Дмитрий Алиев высказался о четверных прыжках у молодых фигуристов.

Алиев одержал победу на этапе Гран-при России в Красноярске, занял второе место. Фигуристы исполнили произвольную программу с ошибками.

«Самарин сказал, что мы ветераны? Мы с ним одни дети 90-х остались, остальные помладше.

Сейчас рано начинают прыгать четверные прыжки – как тот же . Тем, у кого тело как молодая картошечка, проще. У нас уже... C гнильцой.

Но приятно побеждать в такой компании, ты доказываешь прежде всего себе, что способен еще на что-то», – сказал чемпион Европы 2020 года.

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