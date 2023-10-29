Дмитрий Алиев: «Сейчас рано начинают прыгать четверные. Тем, у кого тело как молодая картошечка, проще – у нас, ветеранов, уже с гнильцой»

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Марк Кондратюк Фигурное катание

Дмитрий Алиев высказался о четверных прыжках у молодых фигуристов.

Алиев одержал победу на этапе Гран-при России в Красноярске, Александр Самарин занял второе место. Фигуристы исполнили произвольную программу с ошибками. 

«Самарин сказал, что мы ветераны? Мы с ним одни дети 90-х остались, остальные помладше.

Сейчас рано начинают прыгать четверные прыжки – как тот же Марк Кондратюк. Тем, у кого тело как молодая картошечка, проще. У нас уже... C гнильцой.

Но приятно побеждать в такой компании, ты доказываешь прежде всего себе, что способен еще на что-то», – сказал чемпион Европы 2020 года. 

В нашей фигурке эксперименты с национальным колоритом: у Самарина «Яблочко», у Алиева «Любэ». Подтолкнуло отстранение

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14 комментариев

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Kalamazoo2
Проросшая картошинка)
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Himmelge
Какие метафоры однако
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Док Аксель
Старая картошечка хороша в мундире из духовочки, а молодая отварная и в пюре. Так что, Дима, готовь свою картошечку в мундире к следующим стартам, а мы сало подгоним. )))
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Ostinato
Ответ Виктор Щербин
Соревноваться должны дети с детьми,а взрослые с взрослыми,дети верткие даже двух летние,а ррация ,артистизм конечно все это у взрослых спортсменов!
Пойдите и поищите у Николь Шотт артистизм
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Tan Tan
Это новый мем ребята)
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Лиля Симонова
Комбат батяня, батяня комбат.
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thelittlecreature
Сегодня Дима был пюрешкой, даже не картошечкой😅
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Алеся Ткаченко
Иногда старая картошечка перекатывает молодую поросль,что сегодня и произошло.Молодец Дмитрий.
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Revery
Ну всё, Димон, ты теперь от звания картошечки не отвертишься))
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justbored
Живописное сравнение ))
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SatelliteSS
Ответ Revery
Ну всё, Димон, ты теперь от звания картошечки не отвертишься))
Димошечка-картошечка
Димушка-оладушка
Димушек-оладушек

🤣🤣🤣
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Vasiliy S
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