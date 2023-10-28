Никто из фигуристок не заявил прыжки ультра-си в произвольной программе на Гран-при в Красноярске

Фигуристки не будут исполнять ультра-си в произвольной на Гран-при в Красноярске.

опубликовала контент спортсменок на произвольную программу, которая пройдет 29 октября.

Четверных прыжков и тройных акселей в заявке у спортсменок нет.

После короткой программы лидирует , второй идет , третьей – .