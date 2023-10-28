Никто из фигуристок не заявил прыжки ультра-си в произвольной программе на Гран-при в Красноярске

Теги сборная России женское катание Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Фигуристки не будут исполнять ультра-си в произвольной на Гран-при в Красноярске.

ФФКР опубликовала контент спортсменок на произвольную программу, которая пройдет 29 октября. 

Четверных прыжков и тройных акселей в заявке у спортсменок нет. 

После короткой программы лидирует Мария Агаева, второй идет Анна Фролова, третьей – Елизавета Куликова

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15 комментариев

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King_bez_ice
Ну вот и мы дошли до мирового женского фк
Как бы не страшно, юниоры то прыгают
А все равно как будто деградация (
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ProstoVera
Сближаемся в контенте с зарубежными спортсменами?
+5
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Владислава Крюкова
Ответ King_bez_ice
Ну вот и мы дошли до мирового женского фк Как бы не страшно, юниоры то прыгают А все равно как будто деградация (
Какая деградация? Никто из этих девочек, кроме Майи, не прыгали ультра-си.
+5
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angelbf@mail.ru
Ответ Мороженко
Посмотрим на Жилину, конечно. Но пока только Петросян с четверными.
И Валиева, я уверена дотянет
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ДИОНИС
Ответ King_bez_ice
Ну вот и мы дошли до мирового женского фк Как бы не страшно, юниоры то прыгают А все равно как будто деградация (
Вы серьёзно считаете, что на этом этапе собрались главные звёзды российского ЖО?!
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Мороженко
Посмотрим на Жилину, конечно. Но пока только Петросян с четверными.
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Defender64
Да ладно. А кто-то ждал, вот честно?
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Блинчик
Катание 20-летней давности 😁
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ДИОНИС
Ответ ProstoVera
Сближаемся в контенте с зарубежными спортсменами?
Ну, да это же здорово, если бы Агаева, Куликова, Важнова, Анисимова, Чаплыгина и другие фигуристки с этого этапа были одного уровня с Сакамото и Хендрикс!
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Defender64
Ответ King_bez_ice
Ну вот и мы дошли до мирового женского фк Как бы не страшно, юниоры то прыгают А все равно как будто деградация (
Почему как будто? Деградация и есть. Я об этом давно говорю, всё ожидаемо. Можем прийти к тому, что на взрослом уровне не останется конкурентоспособных фигуристок к сезону 26/27. Но юниоры будут сильными даже тогда.
А что до взрослого уровня, уже сейчас, после того, как и Туктик взяла паузу, из тех, кто может выступать по возрасту, чисто в теории, и владеет ультра-си остались 4 фигуристки - Петросян, Муравьёва, Валиева + Зинина. Причём Валиева под следствием. Акатьева, Горбачёва, Жилина не дорастут даже в следующем сезоне, хоть и выступают у нас вовсю по МС.
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Е...С
Пусть хоть нормальные тройные прыгают, а не двойные с названием тройной.
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Маргарита Михайловна
Надо возраст понижать.
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Владимир Ры
Какие же мы избалованные)
Раньше вау-новостью было "Фигуристка такая-то заявила такой-то ультаси элемент в такой-то программе".
А теперь все наоборот...
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Gilonjon862
Ответ King_bez_ice
Ну вот и мы дошли до мирового женского фк Как бы не страшно, юниоры то прыгают А все равно как будто деградация (
Юниорам ещё дорасти надо, до 17 донесут ультра си единицы. Та же Акатьева тоже много чего прыгала в юниорах да подсдулась(начала терять прыжки ещё до травмы в прошлом году, а до взрослых 2 сезона)
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