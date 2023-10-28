Никто из фигуристок не заявил прыжки ультра-си в произвольной программе на Гран-при в Красноярске
Фигуристки не будут исполнять ультра-си в произвольной на Гран-при в Красноярске.
ФФКР опубликовала контент спортсменок на произвольную программу, которая пройдет 29 октября.
Четверных прыжков и тройных акселей в заявке у спортсменок нет.
После короткой программы лидирует Мария Агаева, второй идет Анна Фролова, третьей – Елизавета Куликова.
Как бы не страшно, юниоры то прыгают
А все равно как будто деградация (
А что до взрослого уровня, уже сейчас, после того, как и Туктик взяла паузу, из тех, кто может выступать по возрасту, чисто в теории, и владеет ультра-си остались 4 фигуристки - Петросян, Муравьёва, Валиева + Зинина. Причём Валиева под следствием. Акатьева, Горбачёва, Жилина не дорастут даже в следующем сезоне, хоть и выступают у нас вовсю по МС.
Раньше вау-новостью было "Фигуристка такая-то заявила такой-то ультаси элемент в такой-то программе".
А теперь все наоборот...