Дмитрий Алиев: «В дорожке я выкидывал связующую шаги – наверное, за это тренер хочет мне дать люлей. Но в целом дать люлей – это для него поцеловать»

Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от короткой программы на Гран-при в Красноярске .

«Хорошо встретили, спасибо публике. Я знаю, что очень много людей приехало из моей фан-базы, видел много плакатов на разминке.

Разминка была уникальной – ничего не получалось. Когда я вышел и ждал своего стартового номера, я себя приземлил, дал установку: быть здесь и сейчас.

Я знаю свой аксель, я давно с ним дружу и понимал, что нужно предпринять, чтобы вытащить его и спасти. Представил: вот тут лужа, и через нее нужно прыгнуть и приземлиться.

Мои любимые вращения, позиции во вращениях – сегодня я выбросил одну. Было немножко состояние дисконтроля, и поэтому я думал, что спешу вперед музыки или, наоборот, опаздываю. Были моменты, где в дорожке я выкидывал связующую шаги – не сами повороты, которые влияют на уровень, а просто хореографические шаги, из-за того, что думал, что опаздываю.

Наверное, в этом плане он (тренер Евгений Рукавицын) хочет мне дать люлей. Но в целом дать люлей – это для него поцеловать», – сказал .