Дмитрий Алиев: «В дорожке я выкидывал связующую шаги – наверное, за это тренер хочет мне дать люлей. Но в целом дать люлей – это для него поцеловать»

Теги сборная России Первый канал мужское катание Евгений Рукавицын Дмитрий Алиев Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от короткой программы на Гран-при в Красноярске .

«Хорошо встретили, спасибо публике. Я знаю, что очень много людей приехало из моей фан-базы, видел много плакатов на разминке. 

Разминка была уникальной – ничего не получалось. Когда я вышел и ждал своего стартового номера, я себя приземлил, дал установку: быть здесь и сейчас. 

Я знаю свой аксель, я давно с ним дружу и понимал, что нужно предпринять, чтобы вытащить его и спасти. Представил: вот тут лужа, и через нее нужно прыгнуть и приземлиться. 

Мои любимые вращения, позиции во вращениях – сегодня я выбросил одну. Было немножко состояние дисконтроля, и поэтому я думал, что спешу вперед музыки или, наоборот, опаздываю. Были моменты, где в дорожке я выкидывал связующую шаги – не сами повороты, которые влияют на уровень, а просто хореографические шаги, из-за того, что думал, что опаздываю.

Наверное, в этом плане он (тренер Евгений Рукавицын) хочет мне дать люлей. Но в целом дать люлей – это для него поцеловать», – сказал Алиев

8 комментариев

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Ross-79
А компоненты поставили 9,5 почти. Смысл такие высокие оценки ставить, пыль в глаза пускать? При прокате в полную силу были бы 10-ки, как у Ханю с Ченом?
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Ольга Воеводина
Дима на позитиве и это так радостно, если честно) Спасибо рыбалке!))
+3
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Kareglazaya
"Но в целом дать люлей – это для него поцеловать", - Нугуманова вошла в чат 😆
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Дружба11
Молодец Дима, отличная у Вас команда, я всегда теперь смотрю Ваши творения.Успехов на ПП!!!!
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Антон Сватковский
Провокационная метафора.
Не случайно Sports вынес её в заголовок.
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AllaS
Дима сегодня откатал отлично и сам доволен и болельщики и зрители . Удачи и успеха на ПП.
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kuzovatovai
Дима всегда такой открытый. Чудесный парень!!! Ради него взяла билеты на ЧР!!! Победы!!! Ну и всегда хорошего настроя!!!!
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Carg0
Ах ты ж халтурщик! За что 100 баллов тогда?
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