Анна Румак: «Для пары главное – взаимопонимание и любовь. Стараемся с Гончаровым максимально поддерживать друг друга»

Танцоры на льду Румак и Гончаров оценили свое выступление на Гран-при России.

Дуэт занял второе место в юниорских соревнованиях на этапе в Красноярске.

«Мы рассчитываем, что дальше – больше. Хочется побеждать. Думаю, как решить ту или иную задачу без ошибок, настраиваюсь на результат.

Интересный опыт для нас, раньше с подобной хореографией мы еще не выступали. Пока что все нравится, что-то новое и интересное. Очень важно не забывать и про философскую часть нашей программы, смысловую, так работать намного интереснее.

Немножко терпения нужно в паре, немножко юмора. Критических моментов не было никогда», – сказал Глеб Гончаров.

«Одна из моих любимых произвольных программ, я ее полностью чувствую. Будем работать над техническими моментами, не все было идеально. Конечно, всегда есть куда расти.

Стараемся поддерживать друг друга максимально какими-то словами себе построже, собраться, катать по максимуму. Для пары главное – взаимопонимание и любовь друг к другу», – добавила Анна Румак.