Анна Румак: «Для пары главное – взаимопонимание и любовь. Стараемся с Гончаровым максимально поддерживать друг друга»

Теги сборная России танцы на льду Анна Румак Глеб Гончаров Серия Гран-при России Фигурное катание

Танцоры на льду Румак и Гончаров оценили свое выступление на Гран-при России.

Дуэт занял второе место в юниорских соревнованиях на этапе в Красноярске. 

«Мы рассчитываем, что дальше – больше. Хочется побеждать. Думаю, как решить ту или иную задачу без ошибок, настраиваюсь на результат.

Интересный опыт для нас, раньше с подобной хореографией мы еще не выступали. Пока что все нравится, что-то новое и интересное. Очень важно не забывать и про философскую часть нашей программы, смысловую, так работать намного интереснее.

Немножко терпения нужно в паре, немножко юмора. Критических моментов не было никогда», – сказал Глеб Гончаров.

«Одна из моих любимых произвольных программ, я ее полностью чувствую. Будем работать над техническими моментами, не все было идеально. Конечно, всегда есть куда расти.

Стараемся поддерживать друг друга максимально какими-то словами себе построже, собраться, катать по максимуму. Для пары главное – взаимопонимание и любовь друг к другу», – добавила Анна Румак.

6 комментариев

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Супер Семястдвастописятдва
Ответ Лакс
Требуется уточнение: какая именно любовь имеется в виду Анной. )
Романтическая конечно же. У нас же как? Встали в пару - начали шуры муры. А как завяли помидоры, так разбегаются
+9
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+9
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Karina kolesnikova
Спасибо за ритм-танец под мою любимую песню :)) Ждала, что кто-то из танцоров возьмет ее в этом сезоне.
+5
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NataliaB.3003
Пара отличная. Очень нравится стиль и высокий класс в их постановках, пусть и не всегда всё получается. Но они выделяются. Ребята со своим лицом. Иногда сейчас уже выглядят как большие мастера. Нравится их ритм-танец, под рок. Впрочем, как и произвольный.
+4
0
+4
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Лакс
Требуется уточнение: какая именно любовь имеется в виду Анной. )
+3
0
+3
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Лакс
Ответ Супер Семястдвастописятдва
Романтическая конечно же. У нас же как? Встали в пару - начали шуры муры. А как завяли помидоры, так разбегаются
У Букиных свои отдельные семьи, хотя говорили, что испытывали романтические чувства, но в разное время.
Так то как раз исторически и у нас и в мире партнерами в жизни становились нечасто, но кататься вместе продолжали.
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bolelschiza
Ответ Супер Семястдвастописятдва
Романтическая конечно же. У нас же как? Встали в пару - начали шуры муры. А как завяли помидоры, так разбегаются
у нас в основном да) это в Европе и Америке часто партнёры геи, партнёрши всякие квиры)
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