Аделия Петросян: «Хочу произвольную добить до максимума по эмоциям. Над этим надо очень много работать, но я старалась сегодня выложиться»

Аделия Петросян прокомментировала победу на этапе Гран-при России в Омске.

«Думаю, с короткой не связано то, что я сегодня больше выложилась по эмоциям. Просто я хочу произвольную добить до максимума по эмоциям. Конечно, над этим надо очень много работать, безумно много. И добиваться результата, успеха. Но я старалась сегодня выложиться.

Я надеюсь, что зрителям понравилась эта произвольная программа, потому что я же не могу к каждому подойти и спросить. Надеюсь, моя произвольная программа как-то повлияла на некоторых людей. Зрители, конечно, прямо вау! Мне очень понравилось – будоражит, адреналинит от такой громкой поддержки публики.

Мне понравилась выступать на двух этапах подряд. Потому что я сильно перенервничать до своего этапа не успела, я успела очень сильно перенервничать прямо здесь. Я рада, что выбрала два этапа подряд», – сказала фигуристка в эфире Первого канала.