Аделия Петросян: «Хочу произвольную добить до максимума по эмоциям. Над этим надо очень много работать, но я старалась сегодня выложиться»

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Аделия Петросян прокомментировала победу на этапе Гран-при России в Омске.

«Думаю, с короткой не связано то, что я сегодня больше выложилась по эмоциям. Просто я хочу произвольную добить до максимума по эмоциям. Конечно, над этим надо очень много работать, безумно много. И добиваться результата, успеха. Но я старалась сегодня выложиться.

Я надеюсь, что зрителям понравилась эта произвольная программа, потому что я же не могу к каждому подойти и спросить. Надеюсь, моя произвольная программа как-то повлияла на некоторых людей. Зрители, конечно, прямо вау! Мне очень понравилось – будоражит, адреналинит от такой громкой поддержки публики.

Мне понравилась выступать на двух этапах подряд. Потому что я сильно перенервничать до своего этапа не успела, я успела очень сильно перенервничать прямо здесь. Я рада, что выбрала два этапа подряд», – сказала фигуристка в эфире Первого канала.

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9 комментариев

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Беглый*
Ещё сезон толком не начался, а Адель уже отстрелялась с двумя победами. Учитесь, бегающие от соревнований студенты)
+6
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Александр Шульгин
Сегодня по программе было хорошо
+5
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Pennywise
Молодец, Аделия. Программа прям заиграла. Эстетично, музыкально.
+5
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Мэй Касахара
Сегодня Аделия прекрасно передала образ, даже падение не смазало впечатление от проката в целом. Лирика ей к лицу, кто бы что ни говорил
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Iririna
Сегодня по эмоциям было выше всяких похвал!
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Svetlana Yablonskaya
Очень красивый сегодня был прокат, эмоциональный, падение его не испортило, но я все же жду чистый - заберу в избранное и буду пересматривать. И флип великолепный был.
+3
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Ольга Ловушкина
Ответ Александр Шульгин
Сегодня по программе было хорошо
Аделя просто супер просто умничка просто молодец просто классная просто класс
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Tata777
Ответ Мэй Касахара
Сегодня Аделия прекрасно передала образ, даже падение не смазало впечатление от проката в целом. Лирика ей к лицу, кто бы что ни говорил
ну тут особо не лирика если на скорости катать
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