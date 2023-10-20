Медведева о сексе перед соревнованиями: «Аккредитация давалась только на спортсмена и тренера. Поэтому у меня вариантов проверить не было»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями.

– Вопрос 18+. Бывший тренер «Ювентуса» Антонио Конте говорил, что сексом лучше не заниматься до игр. Как у фигуристов с этим?

– Ну так мы и не играем.

– До соревнований.

– У нас как получается. Нас на соревнования аккредитовывают строго. Всю жизнь мою сознательную тренер у меня была либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на спортсмена и на тренера. Поэтому у меня вариантов проверить не было. Поэтому я ничего сказать не могу, – сказала двукратная чемпионка мира.

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23 комментария

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Diana Orlova
Ответила максимально дипломатично на беспардонный вопрос 🤣.Интервьюеры вообще в курсе сколько большинству фигуристок на соревнованиях.Речь о 15-летних 🤣.
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Lana Kazakova
Ответ БезызбежноНаКрасный
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Брайан Орсер же
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Мороженко
Что это, зачем это на спортивном сайте.
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Lana Kazakova
Ответ Reggi
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Брайан Орсер же.
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Lana Kazakova
Женя съезжала с жутко не тактичного вопроса как могла 😂
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thelittlecreature
Женя конечно молодец, но надо было сразу послать, у многих интервьюров какая-то нездоровая зацикленность на теме секса да ещё в отношении несовершеннолетних🤦‍♀️
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Аленка_76
Отлично Женя ответила!
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AlexFed
Ответ Diana Orlova
Ответила максимально дипломатично на беспардонный вопрос 🤣.Интервьюеры вообще в курсе сколько большинству фигуристок на соревнованиях.Речь о 15-летних 🤣.
Сама же ползает по всяким мусорным интервью. Что угодно лишь бы не забвение.
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Lana Kazakova
Так и знала, что из 1.5 часового юмористического шоу Спортс потащит в отдельную статью этот вопрос 😂
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Olga Krayz
Вежливо ответила на провокационный вопрос...
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Mike 60
Спортс, что за темы публикуются?
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RS919
Первым подумал про Орсера. Но почитав комментарии... А Евгения хорошо ответила, умничка.
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Люсия Федосова
Умеет Женя дипломатично отвечать на неудобные вопросы .Браво .
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Olga.t
Ответ Lana Kazakova
Так и знала, что из 1.5 часового юмористического шоу Спортс потащит в отдельную статью этот вопрос 😂
Евгения ответила нормально, без пошлости и излишнего морализаторства.
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Shtirly
Ответ БезызбежноНаКрасный
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Дудаков ярковыраженный натурал. За Глейха не скажу))
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Wiley Fox
Не знаю

Но она без талии и вообще страшная

Тут многие бы геями прикинулись

А роман с Милохиным фикция, получается
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vanessa2021
Намек на Глейха чтоли?
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Залина Малина
Бедный Глейх 😃 Всё уже забыли про Орсера
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Reggi
Комментарий удален пользователем
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