Медведева о сексе перед соревнованиями: «Аккредитация давалась только на спортсмена и тренера. Поэтому у меня вариантов проверить не было»
Евгения Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями.
– Вопрос 18+. Бывший тренер «Ювентуса» Антонио Конте говорил, что сексом лучше не заниматься до игр. Как у фигуристов с этим?
– Ну так мы и не играем.
– До соревнований.
– У нас как получается. Нас на соревнования аккредитовывают строго. Всю жизнь мою сознательную тренер у меня была либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на спортсмена и на тренера. Поэтому у меня вариантов проверить не было. Поэтому я ничего сказать не могу, – сказала двукратная чемпионка мира.
Но она без талии и вообще страшная
Тут многие бы геями прикинулись
А роман с Милохиным фикция, получается