Евгения Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями.

– Вопрос 18+. Бывший тренер «Ювентуса» Антонио Конте говорил, что сексом лучше не заниматься до игр. Как у фигуристов с этим?

– Ну так мы и не играем.

– До соревнований.

– У нас как получается. Нас на соревнования аккредитовывают строго. Всю жизнь мою сознательную тренер у меня была либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на спортсмена и на тренера. Поэтому у меня вариантов проверить не было. Поэтому я ничего сказать не могу, – сказала двукратная чемпионка мира.