Сотникова о перепалке с тренером в годы карьеры: «Я сказала: «Хватит на меня орать!» Она засмеялась и ответила: «Ты что – умеешь говорить?»

Аделина Сотникова рассказала о перепалке с тренером в годы спортивной карьеры.

Об этом олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию высказалась в эфире шоу Week&Star на радио «Европа Плюс».

«Старалась не перечить своему педагогу. Но несколько раз внутри меня накипало и я высказывалась.

Один из самых ярких моментов, который помнит вся школа ЦСКА, был, когда я сказала Елене Германовне (Буяновой): «Хватит на меня орать!» А она засмеялась и ответила: «Сотникова, ты что – умеешь говорить?» Надо сказать, я была абсолютно предана своему тренеру.

Когда выбирали музыку и платье для выступления, Елена Германовна всегда спрашивала, что мне нравится. Поэтому не было такой потребности бунтовать», – рассказала Сотникова.

Фигуристка отметила, что споры не помешали ей выстроить с тренером теплые доверительные отношения, а причину конфликтов она видит в особенностях подростковой психологии.