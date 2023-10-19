Сотникова о перепалке с тренером в годы карьеры: «Я сказала: «Хватит на меня орать!» Она засмеялась и ответила: «Ты что – умеешь говорить?»

Теги сборная России Елена Буянова (Водорезова) Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Аделина Сотникова рассказала о перепалке с тренером в годы спортивной карьеры.

Об этом олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию высказалась в эфире шоу Week&Star на радио «Европа Плюс».

«Старалась не перечить своему педагогу. Но несколько раз внутри меня накипало и я высказывалась.

Один из самых ярких моментов, который помнит вся школа ЦСКА, был, когда я сказала Елене Германовне (Буяновой): «Хватит на меня орать!» А она засмеялась и ответила: «Сотникова, ты что – умеешь говорить?» Надо сказать, я была абсолютно предана своему тренеру.

Когда выбирали музыку и платье для выступления, Елена Германовна всегда спрашивала, что мне нравится. Поэтому не было такой потребности бунтовать», – рассказала Сотникова.

Фигуристка отметила, что споры не помешали ей выстроить с тренером теплые доверительные отношения, а причину конфликтов она видит в особенностях подростковой психологии.

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2 комментария

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Алеся Ткаченко
А,то есть этот ужасный красный мешок в котором Аделина каталась на ОИ она сама себе выбрала?Ужас.
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ɔculpa
Относительно недавно впервые услышал Аделину, до этого как-то только читал или видел, было очень неожиданно услышать от молодой девушки столь гоповатый говорок) Так что Аделина говорить, пожалуй, умеет, но весьма своеобразно)
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0
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