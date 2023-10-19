Дизайнер Куклычева о платье Косторной для короткой программы: «Мы его перешиваем сейчас полностью. Нельзя такое «голое»

Дизайнер Алены Косторной рассказала о работе над платьем для короткой программы.

– Расскажите, что будет с платьем-шок ?

– Мы его перешиваем сейчас полностью. После прокатов Алене с Гошей сказали менять платье, иначе снимут баллы. Потом у нас была неувязка с чашками, что-то опять пошло не так, они почему-то наверх залезли. Помните, у Трусовой вниз спустились, а у Алены, наоборот, наверх! Ничего, зато какая шумиха сразу!

Но мы делали это не специально, сразу говорю. Многое было под указку Алены. Изначально платье было на бежевом бифлексе, но Алена сказала: «Бифлекс – как у малышей». Мы его в итоге изъяли и сделали на сетке. Сетка – мягкий материал, повела себя плохо, начало все сползаться. Ну и получилось то, что вы видели. Будем шить заново.

– Концепция платья останется прежняя?

– С Аленой как на вулкане, у нее постоянно все меняется. Бывает, мы с ней о чем-то договорились, я уже сделала, она приходит на примерку и говорит: «А давайте здесь вот так, а здесь это приделаем». Я говорю: «Ну давай попробуем». Главное, чтоб времени хватило. Я никогда ей не отказываю, мы хорошо сработались. Я ее прям люблю, и девчонки мои ее полюбили. Пока не знаю, что мы придумаем, следите!

Платье сто процентов будем менять, нельзя такое «голое». Хотя я видела интервью Алены, она говорила, что видела где-то подобное, а ей запретили. Может быть, из-за того, что оно неидеально село, оно привлекло такое внимание. Может, если б оно идеально село, то было бы гармонично, а тут все сразу наложилось.

Запрос переделать – значит, переделаем. На самом деле нам и самим хотелось переделать, мы же были на прокатах, смотрели, и я такая: «Кто это сшил?!» (смеется). Но когда они в комбинезонах вышли, я подумала: «Ну ладно, хоть комбинезоны нормальные вышли», – сказала Алена Куклычева.

Алена Косторная: «Судьи сказали: «Мы не поняли задумку твоего платья». Будем переделывать»