Этап Гран-при России в Омске пройдет на ледовой площадке нестандартного размера – 26x60 м

Этап Гран-при России в Омске пройдет на ледовой площадке нестандартного размера.

«Вниманию тренеров и представителей команд!

ФФКР доводит до вашего сведения, что ледовая площадка ЛД «G-Drive Арена» имеет нестандартный размер – 26х60 м!» – говорится в сообщении Федерации фигурного катания России.

Стандарт для соревнований составляет 30х60 м. Предыдущий этап Гран-при России в Уфе также прошел на площадке меньше обычного размера – 28x60 м.

Этап в Омске под названием «Сердце Сибири» проходит с 18 по 22 октября.

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