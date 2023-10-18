Этап Гран-при России в Омске пройдет на ледовой площадке нестандартного размера – 26x60 м
Этап Гран-при России в Омске пройдет на ледовой площадке нестандартного размера.
«Вниманию тренеров и представителей команд!
ФФКР доводит до вашего сведения, что ледовая площадка ЛД «G-Drive Арена» имеет нестандартный размер – 26х60 м!» – говорится в сообщении Федерации фигурного катания России.
Стандарт для соревнований составляет 30х60 м. Предыдущий этап Гран-при России в Уфе также прошел на площадке меньше обычного размера – 28x60 м.
Этап в Омске под названием «Сердце Сибири» проходит с 18 по 22 октября.
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Непонятно, зачем проводить турниры на таком льду - это прямой путь к травмам. Сразу вспоминается история с Семененко на шоу у Плющенко.
А если серъезно-не понимаю, чем руководствуется Федра, когда ставит этапы на нестандартных катках. У нас в стране что, катковый дефицит уже?