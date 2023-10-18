Этап Гран-при России в Омске пройдет на ледовой площадке нестандартного размера – 26x60 м

Теги ФФКР Серия Гран-при России Фигурное катание

Этап Гран-при России в Омске пройдет на ледовой площадке нестандартного размера.

«Вниманию тренеров и представителей команд!

ФФКР доводит до вашего сведения, что ледовая площадка ЛД «G-Drive Арена» имеет нестандартный размер – 26х60 м!» – говорится в сообщении Федерации фигурного катания России.

Стандарт для соревнований составляет 30х60 м. Предыдущий этап Гран-при России в Уфе также прошел на площадке меньше обычного размера – 28x60 м. 

Этап в Омске под названием «Сердце Сибири» проходит с 18 по 22 октября.

В Омске наконец-то открыли новую арену: трибуны сразу вверх и места вплотную к бортам – все как в НХЛ

24 комментария

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Kareglazaya
Больше всего неудобств будет у парников - им нужно много места.
Непонятно, зачем проводить турниры на таком льду - это прямой путь к травмам. Сразу вспоминается история с Семененко на шоу у Плющенко.
+18
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Katerina Sunny
Размер всё меньше и меньше. Главное, чтобы на выбросах и прыжках в борт не улетали.
+18
-1
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Женя Женева
Очень опасно для парникоа
+11
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Fellina
И что за необходимость загонять фигуристов на нестандартные катки?
+10
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Kareglazaya
Ответ Natalia Solomakha
В следующий раз этап пройдёт на ещё более нестандартной площадке - без льда. А то и правда, чо они?
На замершей реке, как в стародавние времена))
+8
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Natalia Solomakha
В следующий раз этап пройдёт на ещё более нестандартной площадке - без льда. А то и правда, чо они?
+8
-2
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Самая цитируемая и вообще недура
Народ, кто на трибунах будет, ловите, если что Мишину с Косторной.
А если серъезно-не понимаю, чем руководствуется Федра, когда ставит этапы на нестандартных катках. У нас в стране что, катковый дефицит уже?
+4
0
+4
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unknownman
В 2019 году ИИХФ приняла новый стандарт для чемпионатов мира по хоккею - 60х26, как в НХЛ. После этого в КХЛ стали сужать хоккейные площадки, кто то до 60х28, кто-то до 60х26. На фигуристов всем плевать, хоккей для катков на первом месте, поэтому скоро 60х30 нигде не останется.
+3
0
+3
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Александр
Ответ Алена Иванова
Ну вот не зря один из катков у Тутбиридзе под хоккейный
сейчас все ледовые арены, обычно, под изменяемый размер площади льда делаются... т.е. без разницы: хоккейная или нет - какой установят размер, а он за пару часов меняется (в Омске 100% такого типа арена)... очень странно, что коган не смог договориться об установке стандартного размера для фк...
+3
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Алена Иванова
Ну вот не зря один из катков у Тутбиридзе под хоккейный
+2
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Ольга Долгова
Ответ Fellina
И что за необходимость загонять фигуристов на нестандартные катки?
Других в этом городе нет и во многих других городах наверное тоже теперь нет, а ФФКР хотело чтобы не только жители Москвы и Питера увидели выступления фигуристов.
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Anneta28
Зачем проводить турниры в каких то мухосрансках, если есть прекрасные арены в Москве и Питере?
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Самая цитируемая и вообще недура
Опять?! А как ультраси спортсменам прыгать?!
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Леди Брэкнелл
Опасно для тех, кто прыгает квады, особенно для парней. Зачем это надо?
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Tatiana Klm
Уже пора бы делать катки-трансформеры. Опасно же кататься, можно и не вписаться.
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Kovka Gnutik
Это напоминает пакеты сахара или крупы по 0,9 кг.
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anyen
Вовремя предупредили :)
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Аврора кубик
Опасно((этап совсем уже скоро!
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Док Аксель
Только бы эти нестандартные площадки не привели к травмам фигуристов.
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Алеся Ткаченко
Экономия
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Двестик Двестик
Ответ Fellina
И что за необходимость загонять фигуристов на нестандартные катки?
В хоккейных городах переходят на финские площадки.
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Александр
Ответ Anneta28
Зачем проводить турниры в каких то мухосрансках, если есть прекрасные арены в Москве и Питере?
там прекрасная арена... только в прошлом году построили... вопрос: почему коган не смог договориться об установке стандартного для фк размера площадки... там она изменяемая...
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