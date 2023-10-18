Алексей Железняков: «Туктамышевой можно поставить памятник за то, что она столько лет проработала в спорте высших достижений»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Алексей Железняков Матч ТВ Фигурное катание

Алексей Железняков считает, что Туктамышева достойна памятника за длинную карьеру.

«Соревнования потеряют некий лоск, потому что Лиза — неотъемлемое украшение всех турниров. В женском одиночном катании она легендарный человек, который дольше всех продержался, показывая неплохие результаты, и без нее будет не хватать какой‑то изюминки на соревнованиях.

Жаль, что она решила приостановить выступления, но это было ожидаемо. Лизе низкий поклон, ей можно поставить памятник за то, что она столько лет проработала в спорте высших достижений.

Фигурное катание — травмоопасный вид спорта, не каждый способен так долго продержаться и конкурировать.

Любое решение Лизы я приветствую. Раз она решила сосредоточиться на шоу‑программах, покататься, немного выдохнуть, то нужно принять ее решение. Возможно, она еще вернется», — сказал Железняков.

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4 комментария

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Алеся Ткаченко
Еще один.Забыл,как Лизу поливал?правильно,после окончания карьеры можно и похвалить для разнообразия
+2
-1
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N-fox
Очень правильные и хорошие слова
0
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0
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