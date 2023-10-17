Алексей Мишин: «Люблю внуков просто потому, что они существуют. Только за то, что они существуют и приносят нам радость»

Тренер Алексей Мишин рассказал о любви к внукам.

«Когда я только открываю дверь, и внук слышит, что я звоню, он бросается на меня, обнимает. Это такая радость!

Я очень много общаюсь с родителями и вижу: они все любят своих детей, конечно. И детей, и внуков. Но когда они хорошо катаются – они их хорошо любят. Когда они плохо катаются – они их плохо любят. Любят, но плохо.

А у меня такое ощущение, какое-то неадекватное, может: я люблю внуков просто потому, что они существуют. Только за то, что они существуют и приносят нам радость», – сказал в подкасте Первого канала.