Алексей Мишин: «Люблю внуков просто потому, что они существуют. Только за то, что они существуют и приносят нам радость»

Теги Алексей Мишин Первый канал Фигурное катание

Тренер Алексей Мишин рассказал о любви к внукам.

«Когда я только открываю дверь, и внук слышит, что я звоню, он бросается на меня, обнимает. Это такая радость!

Я очень много общаюсь с родителями и вижу: они все любят своих детей, конечно. И детей, и внуков. Но когда они хорошо катаются – они их хорошо любят. Когда они плохо катаются – они их плохо любят. Любят, но плохо.

А у меня такое ощущение, какое-то неадекватное, может: я люблю внуков просто потому, что они существуют. Только за то, что они существуют и приносят нам радость», – сказал Мишин в подкасте Первого канала. 

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3 комментария

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Лека-Лека
Все мы любим своих родных за то, что они есть, а мы без них жить не можем.
Но любовь к детям и внукам - разная.
А, с тех пор, как у меня появились правнуки, я поняла, что любовь к ним тоже отличается.

Дай бог здоровья всем близким, ради них мы живем.
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Андрей Андреев
А как вы думаете, Мишин собирается на своих внуках испытывать собственные наработки в области однобокой прыжковой многооборотности и культивирования у фигуристов таким образом искривления позвоночника? Лично я думаю, что вряд ли, потому что своих сыновей он от этого уже избавил: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/akhenaton/3076126.html
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