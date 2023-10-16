Савосин о переходах в другие сборные: «Я не считаю это предательством. Те, кто так говорит, немного не представляют, какой путь проходит каждый спортсмен»

Роман Савосин объяснил, почему не считает переходы спортсменов предательством.

– Многие говорят, что смена гражданства – предательство. Что думаете на этот счет?



– Те, кто так говорит, немного не представляют себе, какой путь проходит каждый спортсмен. Многие занимаются фигурным катанием с самого рождения, и если ты теряешь возможность выступать на международном уровне, особенно когда ты можешь там конкурировать, то это очень грустно. Конечно, некоторые и решаются на этот шаг. Каждый имеет право на свой выбор. Я не считаю это предательством.

– Если бы вам поступило реальное предложение выступать за другую страну, при этом помогли в финансовом плане, согласились бы?

– Честно говоря, даже не знаю. Мне нужно было бы хорошо подумать. Но, скорее всего, нет, потому что у меня сейчас нет острого желания выступать на международных соревнованиях. Конечно, это было бы здорово, интересно и внесло бы немного разнообразия. Но сейчас я с большим удовольствием выступаю на наших турнирах.

– Все-таки международные турниры – это другой опыт. Разве не хочется его получить?

– Наверное, это зависит от моего подхода к фигурному катанию в данный момент. Я катаюсь для удовольствия. Мне хватает тех соревнований, которые есть. Посмотрите, какой у нас уровень соревнований. Даже когда я ездил на юниорские международные Гран-при, там не было подобного. Здесь однозначно уровень лучше. Как минимум лучше, чем на юниорских соревнованиях.

– Верите, что нас скоро допустят?

– Не знаю, может быть, в лучшем случае это произойдет к Олимпиаде. Конечно, мне хотелось бы выступить там, но целью не ставлю, – сказал серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2019 года.