Елена Радионова: «Петросян находится в идеальной форме, все четко, на большой скорости. Она классно владеет телом, классно катается»
Елена Радионова оценила выступления фигуристок с короткими программами в Уфе.
«Понравилась Аделия Петросян – уверенный прокат, она находится в идеальной форме, все четко, на большой скорости. Это сложно сделать, тем более под Майкла Джексона, но она это сделала, умничка.
Хочется, чтобы произвольную также уверенно откатала. У нее сложный прыжковый контент, она классно владеет своим телом, классно катается. Хочу пожелать ей уверенности, уверенного проката в произвольной программе.
Софья Важнова – очень артистичная, воздушная фигуристка, аккуратненькая, легкие прыжки. Елизавета Куликова откатала с драйвом, мощью.
Обе тренируются в одном штабе, но настолько разные. Девочки молодцы, пусть у них все получится в произвольной программе», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.
Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Кажется, это из песни-протеста Майкла Джексона
Всем девочкам откатать ПП успешно
Уже понятно, что в этом сезоне фавориткой искусственно делают Петросян, все эти обзвоны, где её перехваливают, этапы без конкуренции, как будто специально подобранные, чтобы Петросян выиграла