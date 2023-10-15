Елена Радионова: «Петросян находится в идеальной форме, все четко, на большой скорости. Она классно владеет телом, классно катается»

Елена Радионова оценила выступления фигуристок с короткими программами в Уфе.

«Понравилась Аделия Петросян – уверенный прокат, она находится в идеальной форме, все четко, на большой скорости. Это сложно сделать, тем более под Майкла Джексона, но она это сделала, умничка.

Хочется, чтобы произвольную также уверенно откатала. У нее сложный прыжковый контент, она классно владеет своим телом, классно катается. Хочу пожелать ей уверенности, уверенного проката в произвольной программе.

Софья Важнова – очень артистичная, воздушная фигуристка, аккуратненькая, легкие прыжки. откатала с драйвом, мощью.

Обе тренируются в одном штабе, но настолько разные. Девочки молодцы, пусть у них все получится в произвольной программе», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Кажется, это из песни-протеста Майкла Джексона