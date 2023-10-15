Елена Радионова: «Петросян находится в идеальной форме, все четко, на большой скорости. Она классно владеет телом, классно катается»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Аделия Петросян Софья Важнова Елизавета Куликова Фигурное катание

Елена Радионова оценила выступления фигуристок с короткими программами в Уфе.

«Понравилась Аделия Петросян – уверенный прокат, она находится в идеальной форме, все четко, на большой скорости. Это сложно сделать, тем более под Майкла Джексона, но она это сделала, умничка.

Хочется, чтобы произвольную также уверенно откатала. У нее сложный прыжковый контент, она классно владеет своим телом, классно катается. Хочу пожелать ей уверенности, уверенного проката в произвольной программе.

Софья Важнова – очень артистичная, воздушная фигуристка, аккуратненькая, легкие прыжки. Елизавета Куликова откатала с драйвом, мощью.

Обе тренируются в одном штабе, но настолько разные. Девочки молодцы, пусть у них все получится в произвольной программе», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015. 

Слышали, как Аделия Петросян кричит в прокате? Кажется, это из песни-протеста Майкла Джексона

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4 комментария

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Mari Gams
Адели справиться с нервами , чисто без падений откатать ПП, удачи и гладкого льда!
Всем девочкам откатать ПП успешно
+6
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kristyfklvr
Это уже если честно все выглядит как будто нарочно
Уже понятно, что в этом сезоне фавориткой искусственно делают Петросян, все эти обзвоны, где её перехваливают, этапы без конкуренции, как будто специально подобранные, чтобы Петросян выиграла
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+3
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Алексей Венедиктов
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Ответ kristyfklvr
Это уже если честно все выглядит как будто нарочно Уже понятно, что в этом сезоне фавориткой искусственно делают Петросян, все эти обзвоны, где её перехваливают, этапы без конкуренции, как будто специально подобранные, чтобы Петросян выиграла
Толку? Прыжки над газеткой, развалятся скоро.
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kristyfklvr
Ответ Алексей Венедиктов
Толку? Прыжки над газеткой, развалятся скоро.
Тут я с вами очень согласна, немного вырастет или чуть поправиться ни одного четверного не останется
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