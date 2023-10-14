Тарасова о первом месте Савосина после короткой программы: «Это стало сюрпризом. А так, ребята любимые очень много ошибались»

Теги сборная России мужское катание Роман Савосин Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала сюрпризом лидерство Романа Савосина на Гран-при в Уфе.

Фигурист набрал 100,89 балла в короткой программе.

«Савосин сильно удивил, потому что его два года не было, лечил травму. Но подготовился прекрасно, короткую программу отлично отработал, с чем можно поздравить и его, и его тренера. Это стало сюрпризом.

А так, ребята любимые очень много ошибались. Всегда ждем от них большего. Нельзя допускать столько ошибок», – сказала заслуженный тренер СССР.

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5 комментариев

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Elena Savanuk
Ответ Mariaku
После победы Ромы на Мемориале Рабер в прошлом месяце ни разу не удивлена! Очень рада снова видеть Рому на внутрироссийских соревах! Такой он танцевальный, пластичный! От души желаю Роме отобраться на ЧР, наверняка это получится!
Да, уже на своем первом турнире в этом сезоне Рома сумел заявить о своих притязаниях на место в ТОПе. И сейчас единственный из парней выдал чистый прокат с двумя квадами в КП !
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Mariaku
После победы Ромы на Мемориале Рабер в прошлом месяце ни разу не удивлена! Очень рада снова видеть Рому на внутрироссийских соревах! Такой он танцевальный, пластичный! От души желаю Роме отобраться на ЧР, наверняка это получится!
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Alla Belova
Ну, кстати, Андрей не "очень много ошибался" сегодня))
Хотя наверное он не относится к любимым ТАТ))
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smoky eyes
Для поддержки спортсменов в этот непростой период было бы здорово сделать премию в конце сезона. С красной дорожкой, красивыми нарядами и вручением призов. В номинации возвращение года, уже есть победитель! Также могли бы награждать хореографов постановщиков, модельеров костюмов, дебютантов отмечать. Кстати, и комментатор сегодня появился, претендующий на премию.
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Нина Юдина
Главное в ПП не развалится!!!
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