Татьяна Тарасова назвала сюрпризом лидерство Романа Савосина на Гран-при в Уфе.

Фигурист набрал 100,89 балла в короткой программе.

«Савосин сильно удивил, потому что его два года не было, лечил травму. Но подготовился прекрасно, короткую программу отлично отработал, с чем можно поздравить и его, и его тренера. Это стало сюрпризом.

А так, ребята любимые очень много ошибались. Всегда ждем от них большего. Нельзя допускать столько ошибок», – сказала заслуженный тренер СССР.