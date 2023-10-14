Тарасова о первом месте Савосина после короткой программы: «Это стало сюрпризом. А так, ребята любимые очень много ошибались»
Татьяна Тарасова назвала сюрпризом лидерство Романа Савосина на Гран-при в Уфе.
Фигурист набрал 100,89 балла в короткой программе.
«Савосин сильно удивил, потому что его два года не было, лечил травму. Но подготовился прекрасно, короткую программу отлично отработал, с чем можно поздравить и его, и его тренера. Это стало сюрпризом.
А так, ребята любимые очень много ошибались. Всегда ждем от них большего. Нельзя допускать столько ошибок», – сказала заслуженный тренер СССР.
Хотя наверное он не относится к любимым ТАТ))