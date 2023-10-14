Андрей Мозалев: «Надеюсь, что когда-то нас допустят, поэтому пока буду работать и учить что-то новое, чтобы, выходя на международную арену, был на 200 процентов готов»

Андрей Мозалев оценил прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе.

Фигурист набрал 97,14 балла и занял 3-е место.

«Заранее знал, что не наберу 100 баллов. Был косячок на бедуинском, аксель сделал в минусовой зоне. Но я в целом доволен, как все прошло», – сказал Мозалев.

«Я все-таки надеюсь, что когда-то нас допустят, поэтому пока буду работать и учить что-то новое, чтобы, уже выходя на международную арену, был на 200 процентов готов.

Это новые прыжки, новые четверные, новые каскады, новые вращения. Усложнять дорожку, работать над этим. Да, мотивации хватает», – цитирует фигуриста «Чемпионат».