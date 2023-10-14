Андрей Мозалев: «Надеюсь, что когда-то нас допустят, поэтому пока буду работать и учить что-то новое, чтобы, выходя на международную арену, был на 200 процентов готов»

Теги сборная России мужское катание Андрей Мозалев Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Андрей Мозалев оценил прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Уфе.

Фигурист набрал 97,14 балла и занял 3-е место.

«Заранее знал, что не наберу 100 баллов. Был косячок на бедуинском, аксель сделал в минусовой зоне. Но я в целом доволен, как все прошло», – сказал Мозалев.

«Я все-таки надеюсь, что когда-то нас допустят, поэтому пока буду работать и учить что-то новое, чтобы, уже выходя на международную арену, был на 200 процентов готов.

Это новые прыжки, новые четверные, новые каскады, новые вращения. Усложнять дорожку, работать над этим. Да, мотивации хватает», – цитирует фигуриста «Чемпионат».

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11 комментариев

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Gemma157
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Там еще кьюшка на квадсальхове, спотыкач на дорожке
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Оз
Шикарная программа у Андрея. Она захватывает и приковывает внимание! Он сегодня молодец! Удачи завтра в произвольной!
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Александра Волкова
Ответ Kalamazoo2
Что там у них за разлад с Давыденко, кто в курсе?
откуда инфа?
+2
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Елена Спирина
Андрею удачи в ПП! Пусть все мечты сбудутся!
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Kalamazoo2
Ответ Александра Волкова
откуда инфа?
Предположения и ОБС
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Kalamazoo2
Ответ elenaa
что такое ОБС?
Одна бабка сказала)
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Алеся Ткаченко
Ответ Gemma157
Там еще кьюшка на квадсальхове, спотыкач на дорожке
Это другое))
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Анастасия Прудникова
Только вот когда допустят? ☹️
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Kalamazoo2
Что там у них за разлад с Давыденко, кто в курсе?
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elenaa
Ответ Kalamazoo2
Что там у них за разлад с Давыденко, кто в курсе?
почемудумаете что разлад?
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elenaa
Ответ Kalamazoo2
Предположения и ОБС
что такое ОБС?
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