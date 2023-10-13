Алена Принева не исполнила обязательный аксель в произвольной программе на Гран-при России

Алена Принева не исполнила обязательный прыжок в произвольной на Гран-при России .

По правилам , юниорки в произвольной программе должны сделать семь прыжковых элементов, один из которых – аксель.

Контент Приневой выглядел следующим образом: четверной лутц (падение), четверной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – двойной тулуп, тройной лутц – тройной сальхов (ошибка на приземлении с лутца), тройной флип.

Исходя из правил, последний тройной флип должен быть обнулен (базовая стоимость – 5,3 балла)

Судьи оценили выступление Приневой в 132,74 балла, сумма за две программы – 204,20 балла. Занявшая третье место набрала 194,53 балла.

У 12-летней фигуристки забрали медаль. Она нарушила правила, но судьи заметили это после награждения