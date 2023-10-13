Алена Принева не исполнила обязательный аксель в произвольной программе на Гран-при России

Теги сборная России женское катание Алена Принева Серия Гран-при России Фигурное катание

Алена Принева не исполнила обязательный прыжок в произвольной на Гран-при России .

По правилам ISU, юниорки в произвольной программе должны сделать семь прыжковых элементов, один из которых – аксель. 

Контент Приневой выглядел следующим образом: четверной лутц (падение), четверной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – двойной тулуп, тройной лутц – тройной сальхов (ошибка на приземлении с лутца), тройной флип. 

Исходя из правил, последний тройной флип должен быть обнулен (базовая стоимость – 5,3 балла)

Судьи оценили выступление Приневой в 132,74 балла, сумма за две программы – 204,20 балла. Занявшая третье место Кира Трофимова набрала 194,53 балла. 

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25 комментариев

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Лия Романова
уже второй раз у Алёны какие-то непонятки, сначала был повтор лишнего тройного, теперь аксель пропущен. В ЦСКА не умеют правила читать? Судьи похоже тоже)))
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Антон Сватковский
Не смотрел, но если верить тому контенту, который здесь указан, еще и нарушение правил о повторах. Два 4Lz, два 3Lz и два 3S, последний 3S тоже должен быть обнулен.
+4
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+4
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Олег Васильев
что-то постоянно у неё какие-то косяки, то лишнее прыгнет, то обязательные не сделает, так получается два 3 лутца и два 3 сальхова, так можно?
+4
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+3
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RusVector
Судьям позор! Второй раз уже с Приневой такое! Может не случайно?
+6
-3
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Адриана
Ответ RusVector
Судьям позор! Второй раз уже с Приневой такое! Может не случайно?
Тренерам позор.
+4
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RusVector
Ответ Sonyas
Это не судьи должны отслеживать, а программа.
Как раз судьи, потому что программы, как выясняется, и нет!
+3
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Адриана
А тренер Алёны не в курсе? Как так ?
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Адриана
По идеи должны пересматривать результат, что тренер, что судьи, после проката почти все здесь об этом писали, а до судей только что дошло, до тренера , похоже, нет.
+3
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Лакс
минус 5,3 полученные за флип не изменят место, но сумма будет меньше 200. Возможно планировалась секвенция, но не получилось. Иначе просчет тренера.
На ПМ были дупеля, но тогда лутц с ними был лишним повтором потому перед этим было два 3Т.
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King_bez_ice
Это ошибка Алены, в заявки были аксели
Не надо сразу на тренеров гнать
Место это не меняет
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Антон Сватковский
Ответ King_bez_ice
Последний Сальхов и был обнулен
Это Величко опять путает. В протоколах 2S, обнуленный из-за отсутствия ойлера.
Но по идее планировалось-то 3Lz-2A-2A, логично.
Значит, второе место сохраняется.
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Katerina Sunny
Ответ Адриана
Почему?
Ей ещё 12, а юниоры с 13 лет.
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Адриана
Ответ Katerina Sunny
По правилам ИСУ Принёва и по юниорам выступать ещё не может.
Почему?
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Sonyas
Ответ RusVector
Судьям позор! Второй раз уже с Приневой такое! Может не случайно?
Это не судьи должны отслеживать, а программа.
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Sonyas
Даже если Алена в данный момент уступит Кире по баллам, очевидно ее превосходство перед ней. Сейчас самое время просто учесть ошибки и доработать. Научится считать.
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Kareglazaya
Судя по всему, Алёна и её тренеры не читают правила, а судьи не отличают аксель от других прыжков, а потому не знают, был он или нет))
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Sonyas
Ответ Олег Васильев
дело не в этом, куда смотрят судьи, вот в чём вопрос
Не судьи отбраковывают запрещенные элементы, а программа.
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Олег Васильев
Ответ Лия Романова
уже второй раз у Алёны какие-то непонятки, сначала был повтор лишнего тройного, теперь аксель пропущен. В ЦСКА не умеют правила читать? Судьи похоже тоже)))
и сегодня лишний тройной до кучи
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фынский аксель
Ответ Олег Васильев
и сегодня лишний тройной до кучи
Нет там лишнего тройного. В пп был один 3с
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Бильм@н
Ответ Лакс
минус 5,3 полученные за флип не изменят место, но сумма будет меньше 200. Возможно планировалась секвенция, но не получилось. Иначе просчет тренера. На ПМ были дупеля, но тогда лутц с ними был лишним повтором потому перед этим было два 3Т.
В заявке было 3Lz+2A+2A. Ошиблась просто Алена, не смогла прицепить 2А.
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King_bez_ice
Ответ Антон Сватковский
Не смотрел, но если верить тому контенту, который здесь указан, еще и нарушение правил о повторах. Два 4Lz, два 3Lz и два 3S, последний 3S тоже должен быть обнулен.
Последний Сальхов и был обнулен
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