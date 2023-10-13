Маргарита Базылюк: «Эта победа — не самое главное, самое главное — чистый прокат»

Теги сборная России женское катание Серия Гран-при России Маргарита Базылюк Фигурное катание

Маргарита Базылюк оценила победу на этапе Гран-при России среди юниоров в Уфе.

«Я рада, что удалось поучаствовать в этих соревнованиях, для меня это большой опыт. Готовилась как обычно, катала программу, прыгала, вращалась, каталась, в общем, я довольна. Хотелось бы, чтобы все получалось, но пока что так.

Что сказали тренеры после проката? Сказали, что на тренировках катала лучше, а так, в общем, все было хорошо.

Эта победа — не самое главное, самое главное — чистый прокат.

Я довольна прокатом, но всегда есть к чему стремиться. На сколько могу его оценить? Четыре с половиной, может быть лучше. Кто ориентир для меня в фигурном катании и в жизни? Все девочки хороши, я так считаю.

У меня старшая сестра занималась фигурным катанием, я смотрела на нее и просила маму, чтобы меня тоже отвели на каток. Ходила в коньках по дому, и она меня отвела. Я была очень счастлива.

Как оказалась в «Хрустальном»? Попросила маму, чтобы она отвела меня. Страшно не было. Старшая сестра на 4 года старше, пока что она, к сожалению, не занимается. Она поддерживает меня, радуется моим успехам», — сказала Базылюк

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10 комментариев

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ретроградный меркурий
Молодец Марго. Лучший ответ судьям на попытки утопить её оценками - выдала убойнейший контент. Уникальная девочка
+21
-1
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Татьяна Семёновна
Когда-то Э.Тутберидзе сказала: "Самое сложное, когда спортсмен борется не за прокат, а за медаль". Правильно усвоила Рита науку ЭГТ. Боролась за прокат, благодаря сложному контенту - выиграла. Значит, в правильной последовательности получается так: упорные тренировки - чистый прокат - победа - медаль! Будут выполнены главные две позиции, будут и желанные награды!
Рите желаю и дальше строго придерживаться правил, принятых в ТШТ для подготовки высококлассных спортсменов. А также желаю крепкого здоровья, без которого нельзя достичь высоких результатов, побед и пьедесталов!
+19
0
+19
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N-fox
Умница, Маргарита! Вот он, боевой хрустальный настрой!
+19
-3
+16
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Ягун Ягунини
Марго с первой серьезной победой в новом статусе.
Прыжки это здорово, но видно как Маргарита прибавила в скольжении и презентации.
+12
0
+12
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Наталья Карлова
Главное чтобы работа приносила удовольствие! Особенно для спортсменов такого нежного возраста! Удачи Маргарите и новых побед!
+9
0
+9
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Капитан Немо
Молодец, удачи тебе. Всё получится.
+4
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Маргарита В Сафронова
Рита не пищит от восторга, у неё деловой, спортивный подход. Это хороший чемпионский признак.
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Gaga Gaga
какая умнеца
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