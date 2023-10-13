Маргарита Базылюк оценила победу на этапе Гран-при России среди юниоров в Уфе.

«Я рада, что удалось поучаствовать в этих соревнованиях, для меня это большой опыт. Готовилась как обычно, катала программу, прыгала, вращалась, каталась, в общем, я довольна. Хотелось бы, чтобы все получалось, но пока что так.

Что сказали тренеры после проката? Сказали, что на тренировках катала лучше, а так, в общем, все было хорошо.

Эта победа — не самое главное, самое главное — чистый прокат.

Я довольна прокатом, но всегда есть к чему стремиться. На сколько могу его оценить? Четыре с половиной, может быть лучше. Кто ориентир для меня в фигурном катании и в жизни? Все девочки хороши, я так считаю.

У меня старшая сестра занималась фигурным катанием, я смотрела на нее и просила маму, чтобы меня тоже отвели на каток. Ходила в коньках по дому, и она меня отвела. Я была очень счастлива.

Как оказалась в «Хрустальном»? Попросила маму, чтобы она отвела меня. Страшно не было. Старшая сестра на 4 года старше, пока что она, к сожалению, не занимается. Она поддерживает меня, радуется моим успехам», — сказала .