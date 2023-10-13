Алена Принева оценила выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Уфе.

На турнире фигуристка завоевала серебро.

— В принципе, я довольна своим прокатом. Доработаю, и все будет лучше. Каскады в конце программы будут чище. Постараюсь дальше показать свой максимум.

— Болельщики отмечают, что ты катаешься уже не как юниорка, а показываешь полноценное взрослое катание.

— Вижу, как это пишут в соцсетях. Но лично мне такое не говорят — я пока в юниорах, но пока не акцентирую на этом внимание особо, мне еще далеко до взрослых. Катаюсь в свое удовольствие, мне нравится.

— У тебя классные программы. Кто поставил?

— Хореограф Артем Федорченко. Очень благодарна ему за такие хорошие постановки. Он ставит сложные программы, надо их стараться вкатывать! Уважаю его.

— В соцсетях тебя много сравнивают с Сашей Трусовой.

— Вообще, мне все равно, сравнивают меня или нет. Да, черты лица чуть-чуть похожи. Но нет такого, что пишут «Принева и Трусова — близнецы». Но попадались коллажи, где мы с Сашей в одном возрасте.

— У тебя четверной лутц такой же классный, как у Саши.

— Но его надо чуть-чуть стабилизировать и показывать на соревнованиях гораздо лучше.

— Есть вообще кумиры в фигурном катании?

— Наши девочки. Их довольно много. Выделю олимпийскую тройку — , Саша Трусова и . Они мне очень нравятся. Стараюсь также спокойно, как они, выходить на соревнования и делать свой максимум, – сказала Принева.