Принева о сравнениях с Трусовой: «Мне все равно, сравнивают меня или нет. Да, черты лица чуть-чуть похожи. Но нет такого, что пишут «Принева и Трусова — близнецы»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Алена Принева Серия Гран-при России Фигурное катание

Алена Принева оценила выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Уфе.

На турнире фигуристка завоевала серебро. 

— В принципе, я довольна своим прокатом. Доработаю, и все будет лучше. Каскады в конце программы будут чище. Постараюсь дальше показать свой максимум.

— Болельщики отмечают, что ты катаешься уже не как юниорка, а показываешь полноценное взрослое катание.

— Вижу, как это пишут в соцсетях. Но лично мне такое не говорят — я пока в юниорах, но пока не акцентирую на этом внимание особо, мне еще далеко до взрослых. Катаюсь в свое удовольствие, мне нравится.

— У тебя классные программы. Кто поставил?

— Хореограф Артем Федорченко. Очень благодарна ему за такие хорошие постановки. Он ставит сложные программы, надо их стараться вкатывать! Уважаю его.

— В соцсетях тебя много сравнивают с Сашей Трусовой.

— Вообще, мне все равно, сравнивают меня или нет. Да, черты лица чуть-чуть похожи. Но нет такого, что пишут «Принева и Трусова — близнецы». Но попадались коллажи, где мы с Сашей в одном возрасте.

— У тебя четверной лутц такой же классный, как у Саши.

— Но его надо чуть-чуть стабилизировать и показывать на соревнованиях гораздо лучше.

— Есть вообще кумиры в фигурном катании?

— Наши девочки. Их довольно много. Выделю олимпийскую тройку — Камила Валиева, Саша Трусова и Аня Щербакова. Они мне очень нравятся. Стараюсь также спокойно, как они, выходить на соревнования и делать свой максимум, – сказала Принева. 

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11 комментариев

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Алексей Токарев
У Принёвой вроде нормальные компоненты, зачем её сравнивать с Трусовой?
+14
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Дорина
Мне тоже сегодня она напомнила внешне Трусова раннюю
+6
-2
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Рябиновые бусы
всю программу смотрела на Алену и думала-как же она похожа лицом на Сашу) особенно когда Саша в синем платье тоже выступала.
+7
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KMR
Ответ Наталья Карлова
вспоминает кто ей ближе по возрасту... она также не перечислила Медведеву, Радионову, Слуцкую...
Там ниже дети равняются на Медведеву, например
+2
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Александр Шульгин
Кто пишет, совершенно не похожа и катается хорошо в отличие от Трусовой в ее возрасте
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Док Аксель
Хорошую и интересную программу её поставил Артём и Алёна её прекрасно презентовала. Молодец !
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Наталья Карлова
Ответ KMR
Но вот никто не вспоминает БезЫзбежную. Не промыли что ли детям мозги?!
вспоминает кто ей ближе по возрасту... она также не перечислила Медведеву, Радионову, Слуцкую...
+1
-1
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Anatiana
Ответ KMR
Но вот никто не вспоминает БезЫзбежную. Не промыли что ли детям мозги?!
Кому хочется быть таким посмешищем?
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